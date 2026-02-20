  • İSTANBUL
Siyaset Ali Mahir’den Ramazan şov! “Mersinli bir teyzenin isyanı” konulu kısa video!
Siyaset

Ali Mahir’den Ramazan şov! “Mersinli bir teyzenin isyanı” konulu kısa video!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ali Mahir’den Ramazan şov! "Mersinli bir teyzenin isyanı" konulu kısa video!

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Mersin Mezitli’de “bir teyzenin geçim isyanı” konulu kısa videoyla çok sevdiği siyasi şovlarına bir yenisini daha ekledi.

Başarır’ın paylaştığı videoda; Mezitli’de Pazar yerine ziyarette bulunuyor gibi yapan Başarır, orada rastladığı bir teyzenin elini öpüp hal hatır soruyor. Dört bir yandan kameraların çekim yaptığı sırada Mezitlili teyze de isyan ediyor… Hakkında çok sayıda yolsuzluk ve haksız mal edinme iddiaları bulunan Başarır da teyzeyi teskin ediyor.

“SÖZ VERİYORUM TEYZEM”

Ali Mahir Başarır, şov amaçlı kısa videosunu sosyal medyada paylaşarak, “Mezitli’deyiz… Ramazan’ın ikinci gününde, güne memleketim Mersin’de başladık. İşte memleketin hali… Bakın teyzem ne diyor: ‘Hakkımızı arayın. Onlar saraylarında yaşarken biz bu haldeyiz. Yeter artık, dayanamıyoruz’ Söz veriyorum teyzem; bu adaletsizliği birlikte bitireceğiz. Emeklimizi de memleketimizi de bu sefaletten hep beraber kurtaracağız. Az kaldı!” diye reklam ve duygu sömürüsü kokan ifadeler yazdı.

