Ali Mahir özür diledi! CHP’li vekilin yumruklu saldırısında geri adım

TBMM Bütçe görüşmelerinin son gününde kavga çıkmıştı. Kavgada, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan’a yumruk atmıştı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, mecliste çıkan kavgayı ayırmak isterken, CHP’li Ulaş Karasu’nun yumruk attığı AK Parti milletvekili İshak Şan’dan özür diledi.

Başarır, "Dün burada Adıyaman milletvekilimiz İshak Şan'a fiili bir müdahale oldu. Çok da severim kendisini. Üzüntülerimizi gerek odasına gittik bildirdik, 3 kez de telefonla aradım. Bazı gazeteciler bunu sızdırıyor. Sanki bu çekinilecek bir şey. Hayır kardeşim, ben üzüntü duydum dünkü durumdan. Çünkü olayı ayırmaya gelen bir arkadaşımız maalesef ki darbe aldı. Bundan mutlu olabilir miyiz? Değilim ya değilim" dedi.