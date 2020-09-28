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Aktüel Ali Kuşçu Gök Bilim Merkezi nisanda açılıyor
Aktüel

Ali Kuşçu Gök Bilim Merkezi nisanda açılıyor

Restorasyonuna geçen ay başlanan Mamak’taki Ali Kuşçu Gök Bilim Merkezi, kapılarını nisan ayında uzay meraklılarına açacak.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 20:01:00 - 2020-09-28 20:01:09
Ali Kuşçu Gök Bilim Merkezi nisanda açılıyor

Geçen yıl çıkan yangında kullanılamaz hale gelen Misket Mahallesi’ndeki Ali Kuşçu Gök Bilim Merkezi’nin restorasyonu için mayıs ayında Mamak Belediyesince ihale yapıldı. İhaleyi kazanan yüklenici fi rma, uzay bilimiyle ilgili cihazların ve aktivite alanlarının kullanılamaz hale geldiği merkezdeki yenileme çalışmalarını gelecek yıl nisan ayında tamamlamayı planlıyor. Yurt içinden ve yurt dışından uzay meraklılarının uğrak mekanı olan merkezde, taşıyıcı sistemin dışındaki yapılar aslına uygun restore edilerek kütüphane, seyir terası, merdiven kulesi içine asansör, yeni yangın merdiveni ve kaçış alanları inşa edilecek. Dış cephe aydınlatmasının da ekleneceği yeni yapıda ışık gösterisine imkan tanıyan sistem kurulacak.

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