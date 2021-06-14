Ali Koç'un yanında sürpriz isim

Geçtiğimiz sezona sportif direktör olarak yaptığı transferlerla damga vuran Emre Belözoğlu, Erol Bulut'un ayrılması üzerine A Takım Futbol Direktörü olarak takımın başında sezonu tamamlamıştı. Belözoğlu ile Fenerbahçe geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdığını açıklamıştı.

Yeni başkanını seçecek Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başkanlık seçimi öncesi yeni teknik direktörün kim olacağı merak ediliyor. Başkan Ali Koç, yeni teknik direktörün Portekiz veya Alman ekolünden olacağını açıklamıştı.

Başkan Koç sandık kurulları toplantısında "Balkan kökenli" bir teknik adama vurgu yapmıştı Koç, tribünde Sırp menajer Milos Mladenovic ile maçı takip etti.

Skorer'in haberine göre Koç, tribünde Sırp menajer Milos Mladenovic ile maçı takip etti. Milos Mladenovic aynı zamanda Frey'in menajerliğini yapıyor. Belçika 1. Lig ekiplerinden Waasland-Beveren'de kiralık forma giyen Frey sözleşmesi sona erdiği için Fenerbahçe'ye geri döndü

Fenerbahçe yıldız isim ile yola devam etmemem kararı aldı. Frey'in menajeri Milos Mladenovic'in satışı için geldiği öğrenildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç düzenlediği basın toplantısında takımdan ayrılması muhtemel isimlerden Frey hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Koç gelen tekliflere vurgu yapmıştı.

Koç açıklamasında İsviçreli futbolcu için "İsviçre'den Frey'i isteyen 3 kulüp var." ifadesini kullanmıştı. Bu sözlerin ardından yıldız isimden bonservis beklentisi arttı.

Geçtiğimiz sezonu Belçika 1. Lig ekiplerinden Waasland-Beveren takımında kiralık olarak geçiren İsviçreli futbolcu toplamda 31 maçta 17 gol 4 asistle oynadı.

Önemli isimlerle çalışıyor

Mladenovic, Tadic dahil birçok önemli oyuncunun menajerliğini elinde bulunduruyor. Başkan Koç sandık kurulları toplantısında " Balkan kökenli" bir teknik adama vurgu yapmıştı.