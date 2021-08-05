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Spor Ali Koç’un vefasızlığı!
Spor

Ali Koç’un vefasızlığı!

Fenerbahçe kulübü başkanı Ali Koç’un başkanlığındaki yönetimin 4 yıl aradan sonra Fenerbahçe’ye dönen Caner Erkin’in 2. kez kadro dışı bırakılması ve yine futbolu Fenerbahçe’de bırakması için gündem oluşturulan Gökhan Gönül’ün ise Rizespor’a transferi sonrası vefasızlık örneği sergiledikleri görüldü.

Yeniakit Publisher
2021-08-05 16:16:00 -
Ali Koç’un vefasızlığı!

Fenerbahçe kulübü başkanı Ali Koç’un başkanlığındaki yönetimin 4 yıl aradan sonra Fenerbahçe’ye dönen Caner Erkin’in 2. kez kadro dışı bırakılması ve yine futbolu Fenerbahçe’de bırakması için gündem oluşturulan Gökhan Gönül’ün ise Rizespor’a transferi sonrası vefasızlık örneği sergiledikleri görüldü.

Son olarak Beşiktaş’ta teklif edilen sözleşmelere karşılık vermeyen ve yönetimle görüşme isteklerini reddeden iki eski Fenerbahçeli Gökhan Gönül ve Caner Erkin’in Fenerbahçe Kulübü’nde uğradıkları muamele büyük hayal kırıklığına sebebiyet verdi.

Beşiktaş’la sözleşmeleri devam eden iki futbolcu için geri dönme ihtimallerine karşın Başkan Ali Koç’un basına yansıyan demeçlerinde, her iki oyuncunun da Fenerbahçe’den kopartılıp Beşiktaş’a kaptırılmasının da dönemin hatası olarak gördüğünü açıkça beyan etmesi ve yine Gökhan Gönül’ün gidişinin büyük bir kayıp olduğu ve çocuğa 'paragöz' yakıştırmasının da yanlış olduğunu söylemesi ise hafızalardaki tazeliğini koruyor.

Vitor Pereira geldikten sonra ikinci kez kadro dışı bırakılan Caner Erkin’in yerine daha takımdan ayrılmamışken, Kasımpaşa’dan 19 yaşındaki Çağtay ile 3 yıllık sözleşme imzalanması ise kulübün eski emektarlarına verdiği değeri gözler önüne serdi.

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