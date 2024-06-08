Ali Koç’un seçtiği ismi tanıyalım! Zihninde Demirtaş duvarında Mustafa Kemal

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Fenerbahçe Kulübünün olağan seçimli genel kurulunun ilk gününde ilginç olaylar yaşandı. Başkan Adayı Aziz Yıldırım’ın izinsiz sahneye çıkıp kongreyi terk etmesi ve mevcut başkan Ali Koç’un kongre üyesine saldırmasının ardından, kürsüde yapılan konuşmalar da gündeme damga vurdu.

Şikeyle suçladı

Kongrede iki başkan adayı, ilk 4 konuşmacı için ikişer isim önerdi. Ali Koç’un önerdiği isimlerden biri Lûbe Ayar isimli “gazeteci” oldu. Kürsüye çıkan Lûbe Ayar, Aziz Yıldırım’ı şike yapmakla suçladı.

Demirtaş hayranı

Ali Koç’un safında yer alan ve mevcut başkanın önerisiyle sahneye çıkarılan Lûbe Ayar’ın sicili kabarık... Lûbe Ayar, X (Twitter) üzerinden yaptığı PKK’lı Selahattin Demirtaş paylaşımlarıyla ciddi tepkilere neden olmuştu. 12 Ocak 2023 tarihli X paylaşımında Lûbe Ayar, “Ülkedeki en akıllı siyasetçi 6 yıldır hapiste” diyerek, “Başkan Apo’nun heykelini dikeceğiz” diyen 50 kişinin katili, PKK’lı Selahattin Demirtaş’ı savunmuştu. Ayar, kendisine tepki gösteren vatansever vatandaşlara ise, “troll” diyerek hedef göstermişti, ayrıca Demirtaş için, “Yaptığı açıklamalardan adamın aklını da vicdanını da apaçık görebiliyorum” diyerek ağızları açık bırakmıştı.

Başak Demirtaş’ın, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’nun eşleriyle yemekte çekilen bir fotoğrafına da yorum yapan Lûbe Ayar, “Hani eski bir resme bakarken, Hani yılları sayar da insan, Hani gözleri dolar ya birden, İşte öyle bir şey…” diye yazmıştı.

Geçmişinde FETÖ var

Ayar, geçmişte FETÖ yurtlarında kaldığını ve bol bol maklube davetlerine katıldığını da söylemişti. İşte o paylaşımlar…

Profilinde Mustafa Kemal fotoğrafı

Tüm bunlara rağmen, geçmişte FETÖ’cülerle ve günümüzde PKK’lılarla bağlantısı olmasına rağmen Ayar’ın sosyal medya hesabına kapak fotoğrafı olarak Mustafa Kemal’i koyması ise dikkatlerden kaçmadı. Lûbe Ayar için, “Zihninde Demirtaş duvarında Mustafa Kemal” yorumları yapıldı.

Ali Koç ne yapmaya çalışıyor!..

3 Temmuz FETÖ kumpası sürecinde, terör örgütü ile mücadelenin fişeğini yakan ve bu duruşuyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük övgüsünü toplayan Fenerbahçe camiasında böyle bir ismin “kanaat önderi” mevkisine çıkarılması kafalarda soru işaretlerine neden oluyor. Fenerbahçe’yi batıran ve tüm hatalarını Mustafa Kemal edebiyatı yaparak örtmeye çalışan mevcut başkan Ali Koç’un, kürsüye çıkması için Lûbe Ayar gibi tartışmalı bir ismi seçmesi, “Ali Koç’un amacı ne?” sorusunu beraberinde getiriyor. Halihazırda oldukça bölünen ve başarısızlığa alıştırılan Fenerbahçe’de, Suudi Arabistan’da şov yapacak kadar Atatürkçülük taslayan Koç’un, PKK’lı Demirtaş’ı öven kadınla yakın teması camiada da büyük tepkilere neden oluyor.