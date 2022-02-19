Ali Koç'un pasifliği taraftarı çıldırttı! Ferdi'ye Süper Lig'den iki aday var

Sarı-lacivertli forma ile bu sezon ayakta kalan nadir isimlerden olan Ferdi Kadıoğlu, sözleşme dönemine girdi. 30 Haziran 2022'de kontratı sona erecek olan 22 yaşındaki oyuncu ile Fenerbahçe arasında henüz kontrat imzalanamaması başta Türk takımları olmak üzere çok sayıda kulübün de iştahını kabartıyor. Türk Milli Takımı'nı seçen hücum oyuncusunun yerli statüsü nedeniyle Galatasaray ve Trabzonspor da nabız yokluyor. Ferdi Kadıoğlu, Slavia Prag maçı sonrasında, "Kontrat konularını menajerim takip ediyor. Ben sadece Fenerbahçe'ye odaklanmaya çalışıyorum" derken basın toplantısındaki, "Türkiye'de Fenerbahçe'den başka bir takımda oynar mısınız?" sorusuna da 'Hayır' yanıtı vermedi.

Oyuncunun bağlı bulunduğu menajerlik şirketi Wasserman'ın futbol menajerleri arasında ise Galatasaray yöneticisi Işıtan Gün'ün yakın çalışma arkadaşı ve Fortuna Sittard'da birlikte mesai verdiği Fahri Ecvet de yer alıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, oyuncunun durumunu yakından takip ederken şampiyonluğa koşan Trabzonspor da Devler Ligi kadrosu için genç yıldızın durumunu inceliyor.

Fenerbahçe cephesi ise ezeli rakiplerinin de listesine giren Ferdi Kadıoğlu ile sözleşme uzatma planları yapıyor. Gelen haberlere göre yönetim ocak öncesi yaptığı görüşmelerde futbolcuyla prensipte anlaştı. Varılan mutabakata göre 4 yıllık yeni sözleşme imzalanacak genç oyuncunun maaşı iki katına çıkarılarak 1.2 milyon Euro seviyesine getirilecek.

Sosyal medyada çağrı

Fenerbahçe'nin Ferdi ile prensipte anlaştığı iddiaları ortaya atılsa da, taraftar resmi açıklama ve imza atma sürecinin bir an önce bitmesini bekliyor. Henüz resmi adımlar atılmaması üzerine, kulüp tarihinin en başarısız başkanlarından biri olan Ali Koç'a çağrı yapan Fenerbahçeli taraftarlar, "#FerdiyeSözleşmeVerAliKoç" etiketini gündeme soktu.