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Spor Ali Koç'un genç yeteneğini elinden kapıyorlar!
Spor

Ali Koç'un genç yeteneğini elinden kapıyorlar!

Fatih Karagümrük'ün hocası Andrea Pirlo, Ali Koç'un zamanında 1,5 milyon euro yatırım yaptığı yıldızı transfer ediyor. Ligin ikinci yarısında bambaşka bir Karagümrük izletmek isteyen Andrea Pirlo, Ali Koç'u büyük hayal kırıklığına uğratan ismi kadrosuna katıyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-16 14:39:00 -
Ali Koç'un genç yeteneğini elinden kapıyorlar!

Fatih Karagümrük'ün hocası Andrea Pirlo, Ali Koç'un zamanında 1,5 milyon euro yatırım yaptığı yıldızı transfer ediyor. Ligin ikinci yarısında bambaşka bir Karagümrük izletmek isteyen Andrea Pirlo, Ali Koç'u büyük hayal kırıklığına uğratan ismi kadrosuna katıyor. 

Andrea Pirlo, Fatih Karagümrük ile sezona istediği gibi başlangıç yapamamıştı. Ligin ikinci yarısı için kolları şimdiden sıvayan Andrea Pirlo, Ali Koç'un çok şey beklediği yıldız futbolcuyu transfer etmek üzere.

Gözünü ara transfer dönemine diken Andrea Pirlo, Ali Koç'un 1,5 milyon euro ödeyerek Fenerbahçe'ye transfer ettirdiği futbolcuyu kadrosuna katıyor. Ali Koç'u büyük hayal kırıklığına uğratan oyuncu, son dakika pürüzü çıkmaması durumunda ocak ayında Andrea Pirlo'nun çalıştırdığı Karagümrük'e imza atacak.

Andrea Pirlo'nun transferini gerçekleştirmek üzere olduğu o isim Barış Alıcı. Ali Koç'un başkan seçildikten sonraki ilk transferlerinden olan oyuncu için Fenerbahçe Altınordu'ya 1,5 milyon euro ödemişti.

Sarı-Lacivertlilerde beklentilerin oldukça altında kalan ve Ali Koç'u büyük hayal kırıklığına uğratan kanat oyuncusu, ilerleyen yıllarda birçok takıma kiralanmıştı. Son olarak Gençlerbirliği'nin yolunu tutan Alıcı, burada kendini buldu.

Ajansspor'a göre; 1,5 sezondur Gençlerbirliği forması giyen 25 yaşındaki futbolcu, Ankara temsilcisiyle çıktığı 51 maçta 11 gol, 12 asistlik katkı verdi.

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