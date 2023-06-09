Ali Koç'un çılgın planı! İşte Fenerbahçe'nin yeni hücum hattı

Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-Lacivertliler, kadroya katılması muhtemel isimler konusunda üst düzey hedeflere yönelirken takımdaki bazı isimlerin ayrılıkları da gündemde...

Sarı-Lacivertliler, Roberto Firmino'nun ardından bonservisi elinde olan bir başka golcü Moussa Dembele’yi de listesine ekledi. Fransız yıldızla ilk görüşmenin haftaya yapılacağı öğrenildi. Fenerbahçe ayrıca kanat için Partizan'ın genç yeteneği Nemanja Jovic'le ilgileniyor.

Ali Koç, istifa çağrılarına rağmen aday çıkmaması halinde olağanüstü genel kurul kararı almayacaklarını açıklamış ve yeni sezonun transfer planlamalarına başladıklarını söylemişti. Başkanın bir numaralı hedefi, camiayı yeniden heyecanlandıracak bir isme imza attırmak. Bunun için Roberto Firmino'yu ilk aday olarak belirleyen Fenerbahçe, dünyaca ünlü golcüden gelecek yanıtı bekliyor. Sarı-Lacivertliler, Firmino dışında bir yıldız golcüye daha kancayı taktı: Moussa Dembele... Fransız yıldız geçtiğimiz yıllarda da gündeme gelmiş ancak oyuncuyla anlaşma sağlansa da Lyon'la orta yolda buluşulamamıştı.

26 yaşındaki forvet, Fransız ekibiyle yeni sözleşme imzalamadı ve kulübüne veda ederek boşa çıktı. Almanya'dan Frankfurt'un çok istediği Dembele için Fenerbahçe'nin önümüzdeki hafta ilk görüşmeyi yapacağı kaydedildi. Yönetim, böyle üst düzey bir oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden kadroya katmak için imza parası ve maaş konusunda tüm şartları zorlamayı planlıyor. Valencia, King, Pedro ve Serdar Dursun ile yolları ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin hayali, yeni sezonda hem Firmino hem de Dembele'ye Çubuklu formayı giydirmek.

Sarı-Lacivertliler'in gündemine giren sürpriz ismin ise Nemanja Jovic olduğu kaydedildi. 20 yaşındaki yıldız, kulübü Partizan ile maaşların zamanında ödenmemesi nedeniyle sorun yaşıyordu. Partizan'ın Sırbistan U21 Milli Takımı'ndan gelen daveti Jovic'e iletmeyi unutması, bardağı taşıran son damla oldu. Sırp basınına göre genç yetenek, federasyona başvurarak sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor. Ülke futbolunun son dönemdeki en potansiyelli futbolcularından biri olarak gösterilen Jovic'e Fenerbahçe'nin teklif yapabileceği belirtildi. Bosna Hersek doğumlu olmasına rağmen Sırbistan A Milli Takımı'nda 2 kez forma giyen 20 yaşındaki oyuncu, altyapısından yetiştiği Partizan'da toplam 95 maça çıktı, 11 gol atıp, 10 asist yaptı.

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