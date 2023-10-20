  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Parasını altını yatırma konusunda tereddüt edenler dikkat! Dünya Altın Konseyi son tahminini ilan etti

Rus yetkili önemli gelişmeyi duyurdu: Türkiye ve BAE'ye gidiyorlar

'Kıyametten sadece orası etkilenmeyecek' diyorlardı! Türkiye'nin o köyüyle ilgili flaş karar

AK Parti’den İYİ Parti'ye şok transfer! Tahmin bile edemeyeceksiniz! O isim, belediye başkan adayı oldu, ağızlar açık kaldı

Kılıçdaroğlu yine rezil rüsva oldu! "Tezkere" çığırtkanlığı elinde patladı

Ahmet Çakar'ın Ali Koç iddiası Türkiye'yi ayağa kaldıracak: Şerefim üzerine ant içiyorum bu olmuş

Gamze Özçelik'in Filistin kararı sosyal medyayı salladı

Ahmet Taşgetiren, “Yazıklar olsun” deyip duyurdu! Hakikaten büyük namussuzluk

O isim, az önce duyurdu: “AK Parti ile İYİ Parti anlaştı”

Cumhurbaşkanlığı tek tek sıraladı: İşte tüm İsrail yalanları
Spor Ali Koç'un cezasında indirime gidildi
Spor

Ali Koç'un cezasında indirime gidildi

Yeniakit Publisher
2023-10-20 20:33:00 -
Ali Koç'un cezasında indirime gidildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un 45 gün hak mahrumiyeti cezasını 21 güne düşürdü.

TFF'den yapılan açıklamada, katıldığı bir programda sarf ettiği beyanlarda yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" ve "hakem ile diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları" nedenleriyle TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 45 gün hak mahrumiyeti ve 210 bin lira para cezasına çarptırılan Ali Koç'un itirazının incelendiği belirtildi.

İtiraz sonucunda cezada alt sınırdan ayrılmayı gerektiren bir hal olmadığı kanaatiyle hak mahrumiyetinin 45 günden 21 güne, para cezasının da 210 bin liradan 100 bin liraya indirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Ali Koç'a PFDK şoku! İşte sevk edilme nedeni..
Ali Koç'a PFDK şoku! İşte sevk edilme nedeni..

Spor

Ali Koç'a PFDK şoku! İşte sevk edilme nedeni..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fenerbahçe'de şaşkına çeviren gelişme! Ali Koç ve İsmail Kartal'ın büyük sınavı esas şimdi başlıyor!
Fenerbahçe'de şaşkına çeviren gelişme! Ali Koç ve İsmail Kartal'ın büyük sınavı esas şimdi başlıyor!

Spor

Fenerbahçe'de şaşkına çeviren gelişme! Ali Koç ve İsmail Kartal'ın büyük sınavı esas şimdi başlıyor!

Fenerbahçe'den Ali Koç'a verilen cezaya tepki
Fenerbahçe'den Ali Koç'a verilen cezaya tepki

Spor

Fenerbahçe'den Ali Koç'a verilen cezaya tepki

Ali Koç’a çok büyük şok! Duyan şaşkına döndü! Hiç kimse bunu beklemiyordu
Ali Koç’a çok büyük şok! Duyan şaşkına döndü! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Spor

Ali Koç’a çok büyük şok! Duyan şaşkına döndü! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Ali Koç'tan flaş çıkış! Son anda bu olabilir: Erden Timur'a öyle bir cevap verdi ki...
Ali Koç'tan flaş çıkış! Son anda bu olabilir: Erden Timur'a öyle bir cevap verdi ki...

Spor

Ali Koç'tan flaş çıkış! Son anda bu olabilir: Erden Timur'a öyle bir cevap verdi ki...

Ahmet Çakar'ın Ali Koç iddiası Türkiye'yi ayağa kaldıracak: Şerefim üzerine ant içiyorum bu olmuş
Ahmet Çakar'ın Ali Koç iddiası Türkiye'yi ayağa kaldıracak: Şerefim üzerine ant içiyorum bu olmuş

Spor

Ahmet Çakar'ın Ali Koç iddiası Türkiye'yi ayağa kaldıracak: Şerefim üzerine ant içiyorum bu olmuş

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23