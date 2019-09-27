Ali Koç'un cezası kaldırıldı Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a verilen 30 günlük hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı. Koç, derbiyi protokol tribününden izleyebilecek.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Cezası nedeniyle dev derbiyi evden izlemeye hazırlanan Başkan Ali Koç'a Tahkim Kurulu'ndan iyi haber geldi. Protokol tribününden izleyebilecek Kurul, Koç'a verilen 30 günlük hak mahrumiyeti cezasını kaldırma kararı aldı. Alınan bu karar sonrası Koç, derbiyi protokol tribününden izleyebilecek. Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklama şu şekilde: Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, Başkanı Ali Yıldırım Koç ile ilgili PFDK'nın 17.09.2019 tarihli E.2019-2020/115 K.2019-2020/134 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 27.09.2019 Cuma günü saat 10:30'da Fenerbahçe Futbol A.Ş., vekilleri Av. Alper PİRŞEN ve Av. Özge TOKARLI'nın hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde; - Fenerbahçe Futbol A.Ş. Başkanı Ali Yıldırım Koç'un sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT'nin 38/1-b maddesi uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti ve 20.000,00 TL para cezası verilmesi yönündeki PFDK kararının; kaldırılmasına oybirliği ile, Karar verilmiştir. TFF Tahkim Kurulu (*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.

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