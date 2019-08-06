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Ali Koç'tan Volkan Demirel'e büyük şok

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren, Teknik Direktör Ersun Yanal'ın 1 yıl daha kalmasını istediği Volkan Demirel için son kararı Ali Koç verecek. Ancak Koç'un tecrübeli ismin kalmasına sıcak bakmadığı öğrenildi.

06 Ağustos 2019 Salı 17:04
Ali Koç'tan Volkan Demirel'e büyük şok

17 yıl Fenerbahçe forması giydikten sonra sarı lacivertli ekiple kontratı sona eren ve yeni sözleşme yapılmayan Volkan Demirel'in durumu belirsizliğini koruyor.

Fanatik'te yer alan habere göre; Başka bir takımda forma giymek istemeyen ve 1 sene daha Fenerbahçe'de oynayarak kariyerine şampiyonlukla son vermek isteyen Volkan Demirel konusunda Ali Koç'un kararı bekleniyor. Ancak Ali Koç'un tecrübeli eldivenin takımda kalmasına sıcak bakmadığı öğrenildi.

Ersun Yanal ile görüşmüştü

Demirel, geçtiğimiz günlerde Ersun Yanal ile Bodrum'da bir araya gelmişti. İkilinin yaptığı görüşmede Yanal'ın, "Seni yine takımda görmek istiyorum. Ancak her şey bana bağlı değil. Eğer gelirsen, seni fazla oynatamam ama burada hem genç kalecilere hem de Emre Belözoğlu ile birlikte takıma ağabeylik yaparsın" demişti.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 17:04
  1. Ersun Yanal
  2. Volkan Demirel
  3. Bodrum
  4. Ali Koç
  5. Fenerbahçe

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