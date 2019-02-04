Ali Koç'tan Vali Yerlikaya'ya ziyaret



İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya ziyarette bulundu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, valilik makamında gerçekleştirilen ziyarette başkan Ali Koç'a, yüksek divan kurulu başkanı Vefa Küçük, başkan vekili Semih Özsoy, genel sekreter Sevil Zeynep Becan ve yönetim kurulu üyesi Sertaç Komsuoğlu da eşlik etti. Ali Koç ile yöneticiler 26 Ekim itibarıyla İstanbul Valiliği görevine atanan Ali Yerlikaya'ya başarı dileklerini iletti. Öte yandan Ali Koç, Vali Yerlikaya'ya kendi imzaladığı Fenerbahçe formasını hediye etti.

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