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Ali Koç'tan Vali Yerlikaya'ya ziyaret

04 Şubat 2019 Pazartesi 20:47
Ali Koç'tan Vali Yerlikaya'ya ziyaret


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya ziyarette bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, valilik makamında gerçekleştirilen ziyarette başkan Ali Koç'a, yüksek divan kurulu başkanı Vefa Küçük, başkan vekili Semih Özsoy, genel sekreter Sevil Zeynep Becan ve yönetim kurulu üyesi Sertaç Komsuoğlu da eşlik etti.

Ali Koç ile yöneticiler 26 Ekim itibarıyla İstanbul Valiliği görevine atanan Ali Yerlikaya'ya başarı dileklerini iletti.

Öte yandan Ali Koç, Vali Yerlikaya'ya kendi imzaladığı Fenerbahçe formasını hediye etti.

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 20:47
  1. Fenerbahçe Kulübü
  2. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç
  3. Futbol
  4. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya
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