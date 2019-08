Ali Koç'tan transfer açıklaması

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, teknik direktör Ersun Yanal'ın istediği isimlerle görüşmelerin son aşamada olduğunu belirtti.

Başkan Koç, Fenerbahçe dergisinin ağustos sayısındaki başyazısında, futbol takımının son durumunu değerlendirdi.

Transfer çalışmalarına değinen Ali Koç, "Kadromuzu tam olarak hazır ve eksiksiz duruma getirmek için hocamızın istediği isimler üzerinden görüşmelerimiz son bulma aşamasına gelmiştir. Görüşmelerin tam olarak sonuçlanmasının ardından camiamıza gerekli bilgilendirmeleri art arda yapıyor olacağız." ifadelerini kullandı.

Yönetim olarak finansal durumlarını göz önünde bulundurarak transfer çalışmalarını gerçekleştirdiklerini dile getiren Koç, şunları kaydetti:

"Kadromuza kattığımız genç isimlere ek olarak, direkt ilk 11 oyuncusu olan, liderlik vasfına sahip isimlerle, bu sezon ayakları yere basan, hedefine yürüyen, sezona hazır ve güçlü başlangıç yapma noktasında taraftarlarını mutlu eden bir Fenerbahçe izleyeceğiz. Bu doğrultuda, futbol takımımıza dahil olan Max Kruse, Emre Belözoğlu, Vedat Muriqi, Allahyar Sayyadmanesh, Altay Bayındır, Murat Sağlam, Garry Rodrigues ve son olarak da Deniz Türüç gibi ailemizin yeni üyelerinin, hem deneyimleri hem de becerileriyle takımımıza önemli katkılar vereceğine inanıyor, kendilerine bir kez daha hoş geldin diyoruz."

Koç, transfer çalışmalarının finansal etken ve kısıtlamalara bağlı olarak titizlikle ilerletildiğini vurgulayarak, "Kulübümüz için en efektif adımları atmaya çabaladığımız bu alanda, transferin son gününe kadar, en başta planladığımız şekilde, alınacak sonuçlardan bağımsız olarak çalışmalarımız sürecektir. Teknik direktörümüz Ersun Yanal ve tüm teknik heyetimizin önderliğinde 1 Temmuz'da başlanılan çalışmalarla Fenerbahçe'mizin zirve yarışında iddialı bir durumda olması için gerekli tüm gayret sarf ediliyor." değerlendirmesinde bulundu.





- "Yeni sezonun Türk futboluna hayırlı olmasını temenni ediyorum"





Şampiyonluk parolasıyla yola çıktıklarını belirten Koç, "Yeni futbol sezonunun başlamasına kısa bir süre kala tüm camiamıza, teknik direktörümüz Ersun Yanal ile teknik heyetimize, sporcularımıza ve değerli çalışanlarımıza hedeflerimizle birlikte yürekten başarılar diliyorum.Futbolda sezonun başlamasına sayılı günler kala, Türkiye Futbol Federasyonunun başkan, yönetim kurulu ve tüm kadrosunun ortaya koyacağına inandığımız eşit, tarafsız ve etik yönetimle, her anlamda adil bir süreç geçireceğimize inanıyor, yeni sezonun Türk futboluna hayırlı olmasını temenni ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

Hedeflerinin, uzun vadeli bir yapılanmayla herkesin gurur duyacağı bir Fenerbahçe ortaya çıkarmak olduğunu anlatan Başkan Koç, yazısını şöyle sürdürdü:

"Bizler sorumluluğumuzun bilincinde olarak büyük emekler ve fedakarlıklarla çalışmalarımızı yürütürken, sosyal medyada, basında sundukları bilinçli olumsuzluk ve umutsuzluk mesajları ile Fenerbahçe'yi kaos ortamına çekmek isteyenlerin farkında olduğumuzu daha evvel de ifade etmiştim.

Fenerbahçe camiası, bilinçli bir şekilde ortaya konan bu algı manipülasyonlarını fark edip, bunun parçası olmayacak kadar farkındalığı yüksek ve her şeyden önemlisi aidiyet duygusuna sahip bir topluluktur. Taraftarlarımız Fenerbahçe'nin başta futbol olmak üzere tüm branşlarda mücadele vereceği yeni sezonda, isim, sonuç ayırt etmeksizin, iyi ve kötü günde takımlarımıza destek olmalı, Fenerbahçe aidiyetinin her zaman her şeyin üzerinde olduğunu unutmamalıdır."





- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yüksek Divan Kurulu üyeliği





Başkan Ali Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sarı-lacivertli kulübe üyeliğinin 25. yılını doldurduğunu ve Yüksek Divan Kurulu üyeliğine hak kazandığını duyurdu.

Koç, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, kulübümüze üyeliğinin 25. yılını doldurarak Yüksek Divan Kurulu üyeliği hakkını kazanıyor. Kendisini tebrik ediyor, nice 25 yıllar diliyoruz." açıklamasını yaptı.





- "Avrupa kupalarından men riskimiz şimdilik bertaraf edilmiştir"





İçerisinde bulundukları mali tablolar sebebiyle finansal fair play (FFP) yaptırımları ile karşı karşıya kaldıkları bir dönemde olduklarını hatırlatan Koç, şöyle devam etti:

"Fenerbahçe'miz adına geçtiğimiz ayın önemli gündemlerinden biri de UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Yargı Dairesi'nin 2015-2016 sezonunda aldığı kararlar ve beraberinde getirdiği sürecin sonlanmasıdır.Bu doğrultuda 2015-2016 sezonunda başlayan detaylı finansal incelemeler bu sezona kadar devam etti. Bu incelemeler sonucunda 3 yıllık dönemde denk hesap açığı taahhüdünü yerine getiremememiz sebebiyle Avrupa kupalarından men cezası alma tehlikesi ile karşı karşıya idik.Avrupa kupalarına gitmeye hak kazandığımız ilk sene men edilme riskimiz şimdilik bertaraf edilmiştir. Ancak transfer harcamalarımıza ve UEFA müsabakalarında oynayabilecek oyuncularımız için 2020-2021 ve 2021-2022 sezonları boyunca bir takım sınırlamalar getirilmiştir.Kulübümüz açısından olabilecek en iyi şekilde gelişen bu süreçler, finansal anlamdaki çalışmaların yanı sıra, UEFA ile sezon içerisinde yaptığımız olumlu görüşmelerin sonucunda neticelenmiştir. Bu gelişme ve kararı kulübümüz adına oldukça olumlu ve sevindirici buluyoruz."

Finansal anlamda atılan adımların yanı sıra, hukuki alanlarda da çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiklerini vurgulayan Ali Koç , "3 Temmuz kumpas davası ve takım otobüsümüzün kurşunlanma dosyası ile ilgili yöneticilerimiz gerekli hukuki girişimleri gerçekleştiriyorlar. 3 Temmuz davası, bir soruşturmanın hukuksuz yürütülmesinin hukuki hesabının sorulması anlamında önemlidir. Süreç, Fenerbahçe'ye kumpasa ilişkin 3 Temmuz sürecinin hukuk dışı saiklerle ortaya çıktığını her geçen gün daha açık göstermektedir. 3 Temmuz sürecine ait yargıtayda bekleyen davada, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği beraat kararının onanarak camiamızın aklanmasının artık neticelendirilmesini bekliyoruz. Kurşunlanma davası kapsamında ise hukuk işlerinden sorumlu yöneticilerimiz Fethi Pekin ve Alper Pirşen, Trabzon Başsavcılığını ziyaret ederek olay dosyasıyla ilgili bilgiler aldılar. Bu dosya üzerinde de yıl sonuna kadar bazı gelişmelerin yaşanmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Koç, Türk sporunun lokomotifi olma misyonu doğrultusunda çalıştıklarını aktararak, "Başta basketbol ve voleybol olmak üzere tüm branşlarımızda da kulübümüzü zirveye taşıyacak, sezon sonu şampiyonluk kupalarını müzemize getirecek planlamalar yaptık ve adımlarımızı hayata geçirdik. Takımlarımızın sezon sonunda yarıştıkları tüm kulvarlarda elde edecekleri şampiyonluk kupalarıyla bizlere büyük gurur yaşatmalarını ve tarihimize eşsiz başarılar kazandırmalarını diliyorum. Türk sporunun lokomotifi olarak milli sporcularımıza destek vermekten, yeni sporcular yetiştirmekten ve ülkemizi temsil etmekten gurur duyuyoruz. Türk spor ailesi olarak, ülke sporunun gelişimi ve başarısını tüm dünyaya gösterebileceğimize inanıyor, olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek Fenerbahçeli sporcularımıza ve tüm sporculara başarılar diliyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın geçen sezon sakatlık sorunları nedeniyle istediği sonuçları alamadığını kaydeden sarı-lacivertli kulübün başkanı, yazısını şöyle tamamladı:

"Yeni sezona daha güçlü şekilde girmek için birçok önemli transfer yapılmıştır. Avrupa basketbolunun son beş sezonuna damga vurmuş yıldız oyun kurucu Nando De Colo'nun yanı sıra, 2011 NBA Draftı'nda ikinci sıradan seçilen ve THY Avrupa Ligi'nde ilk yılını geçtiğimiz sezon Bayern Münih ile başarıyla geçiren uzun forvet Derrick Williams, takımımızın yeni oyuncusu oldu. Kendi jenerasyonunda Fransa basketbolunun en önemli oyun kurucularından biri olan Leo Westermann ile altyapımızdan yetişip yuvaya dönüş yapan Berkay Candan da ekibimize katıldılar. Kariyerlerine, dünya basketbolunun zirvesi olan NBA'de devam etme kararı alan Nicolo Melli ve Marko Guduric ise Fenerbahçe ismini NBA'de temsil eden sporcular arasına katılarak bizleri gururlandırdılar."