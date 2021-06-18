Ali Koç'tan şoke eden itiraf: Gelmek istemiyor

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ederken Başkan Ali Koç'un önemli isimlerin Türkiye'de çalışmayı kabul etmediği bilgisini verip, "Kimse gelmek istemiyor" dediği öğrenildi.

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, Başkan Ali Koç’un, "Bu zamana kadar birçok isimle görüştük. Birçok önemli teknik direktör Türkiye’de çalışmak istemediğini iletti. Kimse gelmek istemiyor. Çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda 3 tane aday var. Bu 3 aday ile artık son görüşmeleri yapıp karar vereceğiz." dediği bildirildi.

Ali Koç’un 25-26 Haziran’daki seçimden sonra teknik direktör duyurusunu yapacaklarını belirterek, "Etik açıdan da düşündüğümüzde teknik direktör açıklamasını seçimden sonra yapmak istiyoruz. Seçim sonucu resmen açıklandıktan sonra. Kongreden birkaç gün önceye kadar anlaşma olur ama açıklama daha sonra olacak" ifadelerini kullandığı kaydedildi.