Ali Koç'tan şok eden iddialara karşı cevap bekleniyor! Hasan Emrah Savcı, canlı yayında bir bir sordu!
Yeni Akit Gazetesi Spor Müdürü Hasan Emrah Savcı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Süper Kupa krizi sonrası büyük bir samimiyetsiz örneği sergilediğini söyleyerek, "Litvanya'da oynanan Fenerbahçe Beko-Maccabi Tel Aviv maçında neden yapmadınız, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda neden Atatürk'ü anmadınız" sorularını sordu.
Yeni Akit Gazetesi Spor Müdürü Hasan Emrah Savcı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Süper Kupa krizi sonrası büyük bir samimiyetsiz örneği sergilediğini söyleyerek, "Litvanya'da oynanan Fenerbahçe Beko-Maccabi Tel Aviv maçında neden yapmadınız, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda neden Atatürk'ü anmadınız" sorularını sordu.