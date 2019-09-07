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Ali Koç'tan Jailson'a doğum günü sürprizi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, futbol takımının Brezilyalı oyuncusu Jailson Marques Siqueira'nın doğum günü kutlamasına katıldı.

07 Eylül 2019 Cumartesi 15:34
Ali Koç'tan Jailson'a doğum günü sürprizi

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde antrenman sonrası Jailson'un 24. yaş günü için sürpriz bir kutlama yapıldığı belirtildi. Tesislerde bulunan başkan Ali Koç'un da Brezilyalı futbolcunun doğum günü kutlamasına katılarak, yeni yaşını kutladığı ifade edildi.

Kendisine yapılan sürprizden dolayı Jailson'un da başkanAli Koç'a teşekkür ettiği kaydedildi.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 15:34
  1. Ali Koç
  2. Sarı-lacivertli kulüp
  3. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri
  4. Jailson Marques Siqueira
  5. Brezilya

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