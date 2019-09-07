Ali Koç'tan Jailson'a doğum günü sürprizi
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, futbol takımının Brezilyalı oyuncusu Jailson Marques Siqueira'nın doğum günü kutlamasına katıldı.07 Eylül 2019 Cumartesi 15:34
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde antrenman sonrası Jailson'un 24. yaş günü için sürpriz bir kutlama yapıldığı belirtildi. Tesislerde bulunan başkan Ali Koç'un da Brezilyalı futbolcunun doğum günü kutlamasına katılarak, yeni yaşını kutladığı ifade edildi.
Kendisine yapılan sürprizden dolayı Jailson'un da başkanAli Koç'a teşekkür ettiği kaydedildi.
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