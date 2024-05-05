Ali Koç'tan imza kampanyasına tepki, sert çıkış! 'Ne işe yarayacak imza toplamak'... Dikkat çeken cevap

TFF'yi devirmek için imza kampanyası devam ediyor... imza toplayanlara göre imza sayısı 136. Yani olağan üstü genel kurul toplanacak sayıya ulaşıldı. TFF'ye göre rakam 94. İmzacıların daha çok eksiği var.

İmza kampanyasıyla ilgili doğru bilinen gerçekler:

* TFF'de oy verme hakkı olan delege sayısı 324

* Yüzde 40 yani 130 imza TFF'yi seçime değil, sadece olağanüstü genel kurula götürüyor. İmzalar TFF tarafından kabul edildikten 30 gün sonra süreç başlıyor.

* Olağanüstü genel kurulda yüzde 50+1 lehte oy verirse (167) TFF için genel kurul kararı alınıyor. Bunun içinde süreç 30 gün.

* İmza kampanyasını başlatan Dursun Özbek değildi. Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurulun yapıldığı gün İstanbulspor imza kampanyasını başlattı.

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* Dursun Özbek KBV'nin watsapp grubunda imza kampanyasına destek veriyor. İmza sözüyle beraber.

* Trabzonspor da imza sözü verdi. 18 Temmuz açıklamasından sonra imza vermekten vazgeçti.

* İlk etapa Fenerbahçe imza kampanyasına karşıydı. Ali Koç, "ne ise yarayacak imza toplamak" benzeri bir çıkış yaptı.

* 2 Nisan'da başlayan imza kampanyasına Fenerbahçe 5 Nisan'da dahil oldu. 4 Nisan'da TFF'den Süper Kupa ile ilgili gelen yazı etkili oldu.