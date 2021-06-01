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Spor Ali Koç'tan Emre Belözoğlu kararı!
Spor

Ali Koç'tan Emre Belözoğlu kararı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni sezonda teknik direktörlük konusunda Emre Belözoğlu ile yola devam etmeyeceklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-01 16:45:00 -
Ali Koç'tan Emre Belözoğlu kararı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Emre Belözoğlu'na hizmetleri için teşekkür ediyorum. Emre Belözoğlu 5-10 yıl içinde çok başarılı olacaktır. Yabancı bir hoca istiyoruz. Emre sıcak bakmadı, düşünmek için zaman istedi" açıklaması yaptı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Emre Belözoğlu'nun yeni sezonda sarı-lacivertli takımda teknik direktör olarak görev almayacağını açıkladı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Koç, Emre Belözoğlu'nun kulüpteki geleceğiyle soruyu şu yanıtı verdi:

"Teknik direktör konusunda 3 alternatifimiz vardı. Emre ile devam etmek. Diğeri yabancı teknik direktörle devam edip Emre'ye tecrübe kazandırmak. Üçüncüsü de yepyeni yabancı bir teknik direktör. Emre Belözoğlu 5-10 yıl içinde çok başarılı olacaktır. Yabancı bir hoca istiyoruz. Emre sıcak bakmadı, düşünmek için zaman istedi"

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