Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a hakaret ve tehdit! "Ben kızgın olduğumda neler yapacağımı bilmiyor"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, genel kurulda açıklamalarda bulunuyor. Konuşmasında Aziz Yıldırım'ın eleştirilerine de hakaretvari tehditlerde bulunan Ali Koç, "Ben artık kırgın değil kızgınım. Sayın Aziz Yıldırım ben kızgın olduğumda neler yapabileceğimi hala bilmiyor. Sayın Aziz Yıldırım'ın yanındakiler onu bence kandırıyorlar, yanlış yönlendiriyorlar. Buraya gelme nezaketini hatta cesaretini göstermesini çok isterdim." dedi.

"Aklını yitirmiş insanlar"

Ali Koç'un açıklamaları şöyle:

Bu hafta seçimimiz olduğu için şehir dışından üyeler geldi. Bir taraf diyor ki "Gereken cevabı vermezseniz hakkımızı helal etmeyiz." Bir taraf da "Kendinizi o seviyeye indirmeyin oyuna gelmeyin. Aklını yitirmiş insanlar için Fenerbahçe'yi küçük düşürmeyin." Hala ikilemdeyim.

"Aziz Yıldırım ben kızgın olduğumda neler yapabileceğimi hala bilmiyor"

Ben artık kırgın değil kızgınım. Sayın Aziz Yıldırım ben kızgın olduğumda neler yapabileceğimi hala bilmiyor. Sayın Aziz Yıldırım'ın yanındakiler onu bence kandırıyorlar, yanlış yönlendiriyorlar. Buraya gelme nezaketini hatta cesaretini göstermesini çok isterdim.

Otopark meselesi. Fenerium'a tahsis ettik. İstiyorsanız da tribünde size yer ayıralım dedik. Bu 1907 tribünü olur, protokol tribünü olur. Abdullah Bey yürüyemiyormuş. Onun yürüyemeyeceğini ifade ederek, nezaketsizlik diyerek gelmediler. Abdullah Bey'in gelmesi şart mı? Abdullah Bey ile her türlü sıra gecesine, lokantaya gidebiliyorsunuz. Sizin bir aradada ne işiniz var. Birbirinize bu kadar haraketten sonra.

"Artık haddinizi aştınız"

Hep saygı gösterdim. Bilhassa rakip olup kazandıktan sonra da. Niye saygı gösterdim. 2015'ten sonra çok ciddi görüş ayrılıklarına rağmen başkanlık yaptığı için. Bir forma alanı sırtımda taşırım. Ama artık bu yaklaşım geride kalmıştır. Benim için sadece Aziz Yıldırım'sınızdır. Çünkü siz, kendinizi Fenerbahçe'nin sahibi görüyorsunuz. Hepimizin üstünde görüyorsunuz. Siz olmasanız, Fenerbahçe neredeyse olmayacak gibi görüyorsunuz. Zarar veriyorsunuz. 3 sene önce buradaki seçim sonuçlarını hazmetmeniz lazım. Beni küçültmek için yaptıklarınız önce sizi ve Fenerbahçe'yi küçültüyor. Artık haddinizi aştınız."

"Kendini bilmez, dengesiz, tutarsız..."

Kendini bilmez açıklamalar, dengesiz, tutarsız, intikam isteği ile bezenmiş tehditkar, çirkin üslup, kibir, parmak sallamalar. İntikamınızı benim başkanlık dönemim bitince alın. Bana olan husumetiniz kulübe zarar vermektedir. Koskoca efsane başkan bizi SPK'ya şikayet ediyor.

"Bana FETÖ projesi dediniz" iddiası

Ortak bir yakınımıza 'Ölmeden intikamımı alacağım' diyormuşsunuz. Yaptığınız özel toplantılarda, benim bir FETÖ projesi olduğumu söylediniz. Yazıklar olsun size. Ben sizinle havada, karada, suda her yerde mücadele ederim ama kulübe zarar vermeyin. Keşke akil insan olsaydınız. Ama sizin ihtiraslarınız bu kulübün önüne geçmiş.

"Aziz Yıldırım taraftarı kışkırtacak" iddiası

Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Birleştirici olmaya çalışırken... Görünen o ki önümüzdeki sezon her kötü sonuçtan sonra Aziz Yıldırım taraftarı kışkırtacak. İşinize geldiği zaman taraftarı kışkırt, işine geldiği zaman kombineleri iptal et.

"Beni mahkemeye vermezseniz adam değilsiniz"

Aklında bu kadar gitgel yaşayan kişilerin dengeli hareket etmesi mümkün değil. Mesut Özil'in para ödemedik, ödemedik, oynadığı maç kadar para ödedik. İrfan Can Kahveci... Belge var diyor, hepsini açıklasın, açıklasın ne varsa bekliyorum. Beni mahkemeye vermezseniz adam değilsiniz.

"Yüz yüze geleceğim kaçmak yok!"

Size şunu söylüyorum Aziz Yıldırım, ben sizinle yüz yüze geleceğim kaçmak yok, yüz yüze geleceğiz. Ailemi çok seviyormuşsunuz, sevindim. Ben hariç bütün ailemi çok seviyorsunuz. Herhalde onların size yaptıkları, benim yaptıklarım yanında mukayese edilemez. Beni değil siz, hiç kimse tehdit edemez, bunu aklınıza yazın.

"Kulübü sattırmam gibi garip garip söylemler içindesiniz"

"Kulübü sattırmam gibi garip garip söylemler içindesiniz. Olmayan bir gündemi pişiriyorsunuz, sonra da kurtarıcı rolüne giriyorsunuz. Biri bu kulübü satışa çıkarsa, 3 Temmuz'da olduğu gibi taraftar ayakta durur. 114 yıllık kulüp, sizin tekelinizde olacak. Yok sahaya dönmüşsünüz, her maçı seyredecekmişsiniz, gözünüz bizde olacakmış... Hadi."