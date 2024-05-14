  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Aziz Yıldırım, Mourinho ile geliyor! Transfer listesi ortaya çıktı, 40 milyon euroluk yıldız tamam

Fransa ve Yunanistan işte bunu beklemiyordu! ABD, Türkiye'den satın alacak

Fondaş medyada etik ve ahlaktan eser yok! İftira manşette tekzip iç sayfada

Biri şatafat mı dedi? CHP'de biletler business, konaklama beş yıldız!

Dünya basını böyle duyurdu: Mourinho Avrupa devinde…

Altın fiyatları çakıldı! İslam Memiş, ‘o gün ucuz olduğunu bilmek gerekir’ diyerek açıkladı

Soykırımın asıl sebebi Gazze’nin gaz yatakları

Türk savunma sanayisi için kritik gelişme! Yurt dışından zor şartlarda satın alınıyordu, Türkiye onu da üretti

Hükümetin tasarruf tedbirleri örnek olsun

Siz de yorumlara yazın SGK uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! Kıdem tazminatında önemli olan...
Medya Ali Koç’la ilgili olay “Amerika” iddiası! Fitili ateşleyen kişi oldu
Medya

Ali Koç’la ilgili olay “Amerika” iddiası! Fitili ateşleyen kişi oldu

Yeniakit Publisher
2024-05-14 16:20:00 - 2024-05-14 12:18:30
Ali Koç’la ilgili olay "Amerika" iddiası! Fitili ateşleyen kişi oldu

Milliyet gazetesi yazarı Uzay Gökerman, Fenerbahçe’yi perişan bir duruma sokan Ali Koç’a verdi veriştirdi. “Tüm Fenerbahçe tarihi göz önünde bulundurulursa Ali Koç kadar başarısız bir Başkan’ın o makamda bu kadar uzun süre görev yaptığı görülmemiştir” tespitini yapan Gökerman, Koç’un oluşturduğu tahribatın ve erozyonun sonuçlarını ilerleyen zamanda çok daha açık bir şekilde göreceğimize dikkat çekti. Gökerman, yazısında özetle şunları kaydetti:

Milliyet gazetesi yazarı Uzay Gökerman, Fenerbahçe’yi perişan bir duruma sokan Ali Koç’a verdi veriştirdi. “Tüm Fenerbahçe tarihi göz önünde bulundurulursa Ali Koç kadar başarısız bir Başkan’ın o makamda bu kadar uzun süre görev yaptığı görülmemiştir” tespitini yapan Gökerman, Koç’un oluşturduğu tahribatın ve erozyonun sonuçlarını ilerleyen zamanda çok daha açık bir şekilde göreceğimize dikkat çekti. Gökerman, yazısında özetle şunları kaydetti:

“(…) Tüm Fenerbahçe tarihi göz önünde bulundurulursa Ali Koç kadar başarısız bir Başkan’ın o makamda bu kadar uzun süre görev yaptığı görülmemiştir.

2018’de göreve gelmek adına verdiği hiçbir seçim sözünü tutamadığı gibi Fenerbahçe’yi aldığı seviyeden gerilerde, en büyük rakibi Galatasaray’ın da oldukça arkasında bir yerde kalmasının baş sorumlusu haline gelmiştir.

Hal böyleyken Fenerbahçe’nin önemli bir Süper Lig karşılaşması öncesinde yine ön plana çıkarak sahne almış; Cumartesi günü, Başkanlığa tekrar aday olduğunu ilan etmiştir.

Tıpkı 2017-18’in ta en başında yaptığı gibi...
ÖNE ÇIKAN VİDEO

(…) Kayserispor maçının 70. Dakikası oynanırken, Galatasaray’ın 2-1 öne geçtiği görüntüleri Stadyuma düştüğü anda tribünler nasıl bölünerek her kafadan bir ses çıkmaya başladıysa işte benzer görüntüler 2017-18 sezonunun birçok karşılaşması oynanırken sahne alıyor; yaşanıyordu.

Hatta Fenerbahçe’nin başarısızlığı sosyal medyadan açıktan açığa pompalanıyor; televizyonlarda bazı tipler “maçlara gitmeyin, forma almayın, desteklemeyin” diye neredeyse böğürüyordu.

Bu ortamın ortaya çıkmasının nedeni Ali Koç’tan başkası değildi kuşkusuz.

Belki Amerika’da okumanın verdiği ilhamla oradaki Başkanlık yarışı ile bir spor kulübünün başkanlık yarışını bir araya getirerek başlattığı propaganda sonucu Fenerbahçe’nin bugünlere gelmesinin de fitilini ateşleyen kişi oldu.

Belki içinde yaşadığımız için yarattığı etkileri görmede zorlanıyoruz; yarattığı tahribatın ve erozyonun sonuçlarını ilerleyen zamanda çok daha açık bir şekilde göreceğiz. (…)”

Erdoğan'ın eski metin yazarından, başıboş sokak köpekleri için "Helal olsun" dedirten teklif: Hemen bu yapılmalı
Erdoğan'ın eski metin yazarından, başıboş sokak köpekleri için “Helal olsun” dedirten teklif: Hemen bu yapılmalı

Medya

Erdoğan'ın eski metin yazarından, başıboş sokak köpekleri için “Helal olsun” dedirten teklif: Hemen bu yapılmalı

Emniyet’te, Cumhur İttifakı’na akıl almaz operasyon! "MHP ile ilgili de patlat, geç"
Emniyet’te, Cumhur İttifakı’na akıl almaz operasyon! “MHP ile ilgili de patlat, geç”

Medya

Emniyet’te, Cumhur İttifakı’na akıl almaz operasyon! “MHP ile ilgili de patlat, geç”

Türkiye’den, enerji bağımsızlığı yolunda dev adım! Şimdi de bu hamle geldi
Türkiye’den, enerji bağımsızlığı yolunda dev adım! Şimdi de bu hamle geldi

Medya

Türkiye’den, enerji bağımsızlığı yolunda dev adım! Şimdi de bu hamle geldi

Abdulkadir Selvi’den "Senin derdin ne" dedirten çıkış! Şimdi de o isimlere af istedi! Yok artık
Abdulkadir Selvi’den “Senin derdin ne” dedirten çıkış! Şimdi de o isimlere af istedi! Yok artık

Medya

Abdulkadir Selvi’den “Senin derdin ne” dedirten çıkış! Şimdi de o isimlere af istedi! Yok artık

Hafız yazardan büyük rezillik! Sende hiç utanma yok mu be
Hafız yazardan büyük rezillik! Sende hiç utanma yok mu be

Medya

Hafız yazardan büyük rezillik! Sende hiç utanma yok mu be

Eski istihbaratçı yazdı! Uğur Mumcu suikastında 30 yıl sonra gelen bomba iddialar
Eski istihbaratçı yazdı! Uğur Mumcu suikastında 30 yıl sonra gelen bomba iddialar

Medya

Eski istihbaratçı yazdı! Uğur Mumcu suikastında 30 yıl sonra gelen bomba iddialar

Bakalım, kahraman baba Yaşar Gölbaşı'nı öldürmekle tehdit eden ruh hastaları gözaltına alınacak mı?
Bakalım, kahraman baba Yaşar Gölbaşı'nı öldürmekle tehdit eden ruh hastaları gözaltına alınacak mı?

Medya

Bakalım, kahraman baba Yaşar Gölbaşı'nı öldürmekle tehdit eden ruh hastaları gözaltına alınacak mı?

Medya bu skandalı neden görmüyor acaba? Bunun adı bal gibi darbe teşebbüsüdür kardeşim
Medya bu skandalı neden görmüyor acaba? Bunun adı bal gibi darbe teşebbüsüdür kardeşim

Medya

Medya bu skandalı neden görmüyor acaba? Bunun adı bal gibi darbe teşebbüsüdür kardeşim

"Çakma İHL’li" Ahmet Hakan, kendisi gibi imam hatipli çıkan rapçi Sefo için bakın ne dedi! Te Allahım
“Çakma İHL’li” Ahmet Hakan, kendisi gibi imam hatipli çıkan rapçi Sefo için bakın ne dedi! Te Allahım

Medya

“Çakma İHL’li” Ahmet Hakan, kendisi gibi imam hatipli çıkan rapçi Sefo için bakın ne dedi! Te Allahım

{relation id:1852781 slug:'erdoganin-eski-metin-yazarindan-basibos-sokak-kopekleri-icin-helal-olsun-dedirten-teklif-hemen-bu-yapilmali'}

 

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23