Ali Koç’la ilgili olay “Amerika” iddiası! Fitili ateşleyen kişi oldu

Milliyet gazetesi yazarı Uzay Gökerman, Fenerbahçe’yi perişan bir duruma sokan Ali Koç’a verdi veriştirdi. “Tüm Fenerbahçe tarihi göz önünde bulundurulursa Ali Koç kadar başarısız bir Başkan’ın o makamda bu kadar uzun süre görev yaptığı görülmemiştir” tespitini yapan Gökerman, Koç’un oluşturduğu tahribatın ve erozyonun sonuçlarını ilerleyen zamanda çok daha açık bir şekilde göreceğimize dikkat çekti. Gökerman, yazısında özetle şunları kaydetti:

“(…) Tüm Fenerbahçe tarihi göz önünde bulundurulursa Ali Koç kadar başarısız bir Başkan’ın o makamda bu kadar uzun süre görev yaptığı görülmemiştir.

2018’de göreve gelmek adına verdiği hiçbir seçim sözünü tutamadığı gibi Fenerbahçe’yi aldığı seviyeden gerilerde, en büyük rakibi Galatasaray’ın da oldukça arkasında bir yerde kalmasının baş sorumlusu haline gelmiştir.

Hal böyleyken Fenerbahçe’nin önemli bir Süper Lig karşılaşması öncesinde yine ön plana çıkarak sahne almış; Cumartesi günü, Başkanlığa tekrar aday olduğunu ilan etmiştir.

Tıpkı 2017-18’in ta en başında yaptığı gibi...

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(…) Kayserispor maçının 70. Dakikası oynanırken, Galatasaray’ın 2-1 öne geçtiği görüntüleri Stadyuma düştüğü anda tribünler nasıl bölünerek her kafadan bir ses çıkmaya başladıysa işte benzer görüntüler 2017-18 sezonunun birçok karşılaşması oynanırken sahne alıyor; yaşanıyordu.

Hatta Fenerbahçe’nin başarısızlığı sosyal medyadan açıktan açığa pompalanıyor; televizyonlarda bazı tipler “maçlara gitmeyin, forma almayın, desteklemeyin” diye neredeyse böğürüyordu.

Bu ortamın ortaya çıkmasının nedeni Ali Koç’tan başkası değildi kuşkusuz.

Belki Amerika’da okumanın verdiği ilhamla oradaki Başkanlık yarışı ile bir spor kulübünün başkanlık yarışını bir araya getirerek başlattığı propaganda sonucu Fenerbahçe’nin bugünlere gelmesinin de fitilini ateşleyen kişi oldu.

Belki içinde yaşadığımız için yarattığı etkileri görmede zorlanıyoruz; yarattığı tahribatın ve erozyonun sonuçlarını ilerleyen zamanda çok daha açık bir şekilde göreceğiz. (…)”

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