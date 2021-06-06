  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sedat Peker'in hedef aldığı Veyis Ateş'ten flaş karar
Ümit Özdağ yeni parti için tarih verdi
ABD'de koronavirüs bilançosu açıklandı
Pandemi döneminde talep patlaması yaşadı!
Spor Ali Koç'la görüşen Rıdvan Dilmen, Benitez'i bekleyen Fenerbahçelilere haberi verdi
Spor

Ali Koç'la görüşen Rıdvan Dilmen, Benitez'i bekleyen Fenerbahçelilere haberi verdi

Fenerbahçe efsanesi Rıdvan Dilmen, Başkan Ali Koç ile yaptığı görüşmede Rafael Benitez hakkında konuştuklarını söyledi. Dilmen, Benitez'i bekleyen taraftarı yıkan haberi duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-06-06 11:24:00 - 2021-06-06 11:25:20
Ali Koç'la görüşen Rıdvan Dilmen, Benitez'i bekleyen Fenerbahçelilere haberi verdi

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun ayrılığı sonrası takımın başına geçeceği iddia edilen Rafael Benitez'le ilgili Rıdvan Dilmen'den açıklama geldi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüştünü belirten Dilmen, Benitez iddialarıyla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Sayın Ali Koç’la kahve içtik, Fenerbahçe’nin geleceğiyle ilgili bir gündem olmadı dostane bir sohbetti. Sadece her gün medyada gördüğüm 'Benitez' isminin gündemde olup olmadığını sordum. Sayın Başkan’ın cevabı; 'Ben de gazetede okudum :) gündemimizde yok!'"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Haluk

Tabi ya, saçma sapan 3.sinif td dururken neden ünlü bir hoca getirsin ki? Koskoca FB nin düştüğü hele bsk
  • Yanıtla

Tarih tekerrürdür

Ülkemizde 2000' den sonra kaç tane yabancı teknik direktör bir takımı şampiyon yaptı? Biri Ali KOÇ'u durdursun. Yabancı sevdası şampiyonluğu engellemesin.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay