Ali Koç’a yoğun ilgi Başakşehirli taraftarlar, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’a maç öncesi yoğun ilgi gösterdi.

Başakşehirli taraftarlar, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’a maç öncesi yoğun ilgi gösterdi.

Süper Lig’de deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşan Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç’a Başakşehirli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Müsabaka öncesinde Ali Koç’u tribüne çağıran turuncu-lacivertli taraftarlar Koç ile fotoğraf çektirdi. Ali Koç daha sonra protokol tribününde Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile birlikte maçı takip etti.

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