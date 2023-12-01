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Aktüel Ali Koç'a tahkimden kötü haber! TFF Tahkim Kurulu cezası onandı! Herkesin ağzı açık kaldı! Bakın ne kadar?
Aktüel

Ali Koç'a tahkimden kötü haber! TFF Tahkim Kurulu cezası onandı! Herkesin ağzı açık kaldı! Bakın ne kadar?

Yeniakit Publisher
2023-12-01 18:24:00 - 2023-12-01 18:26:57
Ali Koç'a tahkimden kötü haber! TFF Tahkim Kurulu cezası onandı! Herkesin ağzı açık kaldı! Bakın ne kadar?

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) kararlarını onadı. Onanan kararlar içerisinde Ali Koç ve Fenerbahçe için kararlar yer alıyordu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Fenerbahçe ile Ali Koç'a verdiği cezaları onadı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, kurul, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve taraftarlarının sebep olduğu saha olayları sebebiyle Fenerbahçe'ye verilen toplam 329 bin liralık para cezasını onama kararı aldı.

Kurul, ayrıca sportmenliğe aykırı hareketi, hakem ile diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a verilen 45 gün hak mahrumiyeti ve 210 bin lira para cezasının onanmasını kararlaştırdı.

Öte yandan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un geleceğiyle ilgili şok bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Erman Toroğlu, aldığı duyuma göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un şampiyon olunsa da olunmasa da sezon sonunda görevinden ayrılacağını iddia etti. Erman Toroğlu ayrıca başkan ve eski başkanlar arasında büyük bir kavga olduğunu söylemişti.

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