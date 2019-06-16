Ali Koç ve yönetimi ibra edildi
Olağan mali genel kurulu toplantısında Ali Koç ve yönetim kurulu oy birliğiyle ibra edildi.16 Haziran 2019 Pazar 17:34
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün olağan mali genel kurulu toplantısında başkan Ali Koç ve yönetim kurulu oy birliğiyle ibra edildi.
Fenerbahçe'nin olağan mali genel kurulu, Ülker Stadyumu'nda yapıldı. Genel kurula başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri ve genel kurul üyeleri katıldı. Yönetim ve denetleme kurulu olarak iki ayrı oylama sonunda 5 Haziran - 31 Aralık 2018 tarihlerindeki Ali Koç yönetimi ve denetimi oy birliği ile ibra edildi.
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