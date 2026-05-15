BAE'den kritik hamle: Hürmüz'ü devre dışı bırakacak proje hızlandı
BAE’den kritik hamle: Hürmüz’ü devre dışı bırakacak proje hızlandı

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi (ADNOC), Hürmüz Boğazı’nı devre dışı bırakacak ve 2027’de faaliyete geçmesi planlanan “Batı-Doğu Boru Hattı” projesini hızlandırma kararı aldı.

Abu Dabi Medya Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Abu Dabi Veliaht Prensi Halid bin Muhammed bin Zayid Al Nahyan şirketin yönetim kurulu toplantısına başkanlık etti.

Prens Al Nahyan, ADNOC'un güvenli operasyonları sürdürme ve güvenilir enerji tedarik etme kararlığından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Al Nahyan, ADNOC'un Fuceyra üzerinden ihracat kapasitesini ikiye katlayacak olan yeni Batı-Doğu Boru Hattı projesi hakkında bilgi aldı.

Halihazırda inşa aşamasında olan ve 2027'de faaliyete geçmesi beklenen hatta ilişkin Al Nahyan, ADNOC'un küresel talebi karşılamak için dünya çapında proje gerçekleştirmesi nedeniyle projenin hızlandırılması talimatını verdi.

BAE'nin Batı-Doğu Boru Hattı olarak da bilinen "Habshan–Fuceyra Boru Hattı", Hürmüz Boğazı'nı baypas ederek petrol ihracatı imkanı sağlıyor.

Habshan kara tesislerinden Umman Körfezi kıyısındaki Fuceyra Limanı'na uzanan hat günlük 1,5-1,8 milyon varil kapasiteye sahip olduğu biliniyor. Ancak kullanılabilir kapasitenin günlük 700 bin varil olduğu değerlendiriliyor.

İRAN'IN HÜRMÜZ BOĞAZI'NI KAPATMASI VE ABD'NİN DENİZ ABLUKASI

İran, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta ortak saldırılarıyla başlayan savaş sonrasında küresel enerjinin stratejik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'nı geçişlere kapatmıştı. Bu kararla petrol fiyatlarında savaş öncesine kıyasla yüzde 65'lere kadar artış görüldü.

ABD ile İran arasında 8 Nisan'da varılan ateşkes anlaşması sonrasında Pakistan arabuluculuğunda yapılan görüşmelerde sonuç çıkmayınca ABD Başkanı Donald Trump, 13 Nisan'da İran'a deniz ablukası uygulama kararı almış ve Hürmüz Boğazı'na giriş yapan ve çıkan İran bağlantılı gemilere müdahale etmeye başlamıştı.

İran, 17 Nisan'da Lübnan'da ateşkes sağlanması üzerine ateşkes süresince Hürmüz Boğazı'nın İran donanması ile koordinasyon halinde olmak şartıyla ticari gemilerin geçişlerine açık olduğunu duyurmuş ancak ABD'nin deniz ablukasına devam edeceğini duyurması üzerine boğazdan geçişlere yeniden kısıtlamalar getirdiğini açıklamıştı.

ABD, bu süreçte Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda İran'a ait bazı ticari gemilere saldırarak ele geçirmiş İran da buna karşılık Hürmüz Boğazı yakınlarında biri İsrail'le bağlantılı bazı gemilere müdahale ederek el koymuştu.

Hakan TAŞÇI

Projelerin hepsi ticaret yollarının kontrolünü terörist İsrail'e vermek için yapılıyor. TERÖRİST İSRAİLİN FİLİSTİNİ İŞGALİ LÜBNANA SALDIRMASI.SURİYE IRAKIN İRANIN SAVAŞLARLA İSTİKRARININ BOZULMASI PARÇALANMASI.TERÖRİST İSRAİLİN GÜVENLİĞİ VE BÜYÜMESİ İÇİN.PETROLE DOĞAL GAZA VE TİCARET YOLLARINA SAHİP OLMASI İÇİN.SÖZDE ARAP VE MÜSLÜMAN OLAN İŞBİRLİKÇİ HAİN BAE TERÖRİST İSRAİLİN TARAFINA GEÇMİŞTİR.
