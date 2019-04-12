Ali Koç ve Aziz Yıldırım'dan taziye ziyareti





İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile eski başkanlardan Aziz Yıldırım, 83 yaşında hayatını kaybeden Türk sporunun ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Can Bartu'nun Fenerbahçe'deki evine sabah erken saatlerde giden Aziz Yıldırım, kardeşi Ali Yıldırım'la Bartu ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Kısa bir ziyarette bulunan Aziz Yıldırım, kardeşiyle açıklama yapmadan evden ayrıldı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da taziye için Can Bartu'nun evine, yönetim kurulu üyeleriyle geldi.

Ziyaretten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ali Koç, çok üzgün olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Birkaç gün önce konuşmuştuk. Pazar günü derbiye gelmeyi de çok istiyordu, kısmet değilmiş. Cenazemizi yarın kaldıracağız. Ondan evvel saat 10.30'da stadımızda tüm taraftarlarımıza açık bir tören gerçekleştireceğiz. Akşam da saat 19.00'da 1907 Tribünü'nde duası olacak. Hepimiz için acı bir gün, başımız sağolsun. Can Bartu hem kişiliğiyle, hem tarihiyle, yaptıklarıyla, Fenerbahçe camiasındaki konumuyla bambaşka biriydi. İyi ki vardı, iyi ki Fenerbahçeliydi. Bizlere çok şey kattı. Onu da en hak ettiği şekilde yarın uğurlayacağız."





- Program





Can Bartu için yarın ilk olarak Ülker Stadı'nda tören düzenlenecek.

Saat 10.30'da halka açık olarak statta yapılacak törenin ardından Can Bartu'nun cenaze namazı yarın öğle vakti Marmara İlahiyat Camisi'nde kılınacak. Namazın ardından Can Bartu'nun cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Can Bartu için yarın akşam saat 19.00'da Ülker Stadı'ndaki 1907 Tribünü'nde dua okunacak.



