0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Ali Koç ve Aziz Yıldırım'dan taziye ziyareti

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile eski başkanlardan Aziz Yıldırım, hayatını kaybeden Türk sporunun ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu- Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç:"Hepimiz için acı bir gün, başımız sağolsun. Can Bartu hem kişiliğiyle, hem tarihiyle, yaptıklarıyla, Fenerbahçe camiasındaki konumuyla bambaşka biriydi"

12 Nisan 2019 Cuma 11:37
Ali Koç ve Aziz Yıldırım'dan taziye ziyareti


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile eski başkanlardan Aziz Yıldırım, 83 yaşında hayatını kaybeden Türk sporunun ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Can Bartu'nun Fenerbahçe'deki evine sabah erken saatlerde giden Aziz Yıldırım, kardeşi Ali Yıldırım'la Bartu ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Kısa bir ziyarette bulunan Aziz Yıldırım, kardeşiyle açıklama yapmadan evden ayrıldı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da taziye için Can Bartu'nun evine, yönetim kurulu üyeleriyle geldi.

Ziyaretten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ali Koç, çok üzgün olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Birkaç gün önce konuşmuştuk. Pazar günü derbiye gelmeyi de çok istiyordu, kısmet değilmiş. Cenazemizi yarın kaldıracağız. Ondan evvel saat 10.30'da stadımızda tüm taraftarlarımıza açık bir tören gerçekleştireceğiz. Akşam da saat 19.00'da 1907 Tribünü'nde duası olacak. Hepimiz için acı bir gün, başımız sağolsun. Can Bartu hem kişiliğiyle, hem tarihiyle, yaptıklarıyla, Fenerbahçe camiasındaki konumuyla bambaşka biriydi. İyi ki vardı, iyi ki Fenerbahçeliydi. Bizlere çok şey kattı. Onu da en hak ettiği şekilde yarın uğurlayacağız."


- Program


Can Bartu için yarın ilk olarak Ülker Stadı'nda tören düzenlenecek.

Saat 10.30'da halka açık olarak statta yapılacak törenin ardından Can Bartu'nun cenaze namazı yarın öğle vakti Marmara İlahiyat Camisi'nde kılınacak. Namazın ardından Can Bartu'nun cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Can Bartu için yarın akşam saat 19.00'da Ülker Stadı'ndaki 1907 Tribünü'nde dua okunacak.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 11:37
  1. Ali Koç
  2. Ali Yıldırım
  3. Aziz Yıldırım
  4. Can Bartu
  5. Fenerbahçe
  6. Futbol
  7. SÜPERLİG
  8. Türk sporu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Sanayide Yerlileşme Programı) Ürün bazlı bir yaklaşımımız olacak. Önceliğimiz orta yüksek ve yüksek teknolojili segmentte yer alan ürünler. Seçilen ürünün Ar-Ge'sinden ihracatına varıncaya kadar tüm gelişim sür
    1. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa..
    2. Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi'nin..
    3. Can Bartu'nun vefatı
    4. Rektör Akın’dan, mezun olduğu Erzincan..
    5. Bursa'da kuyumcu soyanlar adliyede!
    6. Sudan’a uhulet ve suhulet tavsiyesi
    7. Ebru Türel'in ses kaydı iddiasına..
    8. Marmarabirlik’ten PTT ile iş birliği
    9. Başkan Özcan, öğrencileri yalnız..
    10. ATO Başkanı Baran ODTÜ Teknokent’te..
    11. Ali Koç ve Aziz Yıldırım'dan taziye..
    12. Öğretmenlere ‘sanal gerçeklik’ eğitimi
    13. Tekman HDP’den AK Parti’ye geçiyor
    14. Polisten minikleri önemli görev
    15. Galatasaray, Kadıköy'de 13 dakika..
    16. Talasgücü son iç saha maçına..
    17. Sudan'daki darbeye dünyadan tepkiler!
    18. Trabzon Havalimanı'nda üç ayda seyahat..
    19. Van’da cep telefonu kaçakçılığı
    20. Dünya şampiyonluğu hayali için..
    21. Hepsiburada'dan temizlik ürünlerinde..
    22. Uygulamada detaylar netleşti! İhraç..
    23. Özel gereksinimli öğrenciler meslek..
    24. Başkan Pekmezci’ye hayırlı olsun..
    25. KHK ile atılanlara mazbata verilmedi
    26. Viaport Marina yelken tutkunlarını..
    27. Büyümede duraklama veya boy kısalığına..
    28. Yeni Zigana Tüneli’nde yüzde 55..
    29. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu “Çarşı..
    30. Ankara'da kemalist propaganda dönemi!
    Bu iddialar seçimi iptal ettirir
    Bu iddialar seçimi iptal ettirir
    İstanbul Havalimanı'nda hanutçuluğa izin yok!
    İstanbul Havalimanı'nda hanutçuluğa izin yok!
    Caka satmayı bırak çılgın vaatlerini yap!
    Caka satmayı bırak çılgın vaatlerini yap!
    "Dışkı sevici" Şengör'den 31 Mart yorumu: Beni büyük bir üzüntüye sevk etti
    "Dışkı sevici" Şengör'den 31 Mart yorumu: Beni büyük bir üzüntüye sevk etti
    Rütbesini değiştirmiş! ‘Gün gelecek size 10 dakikalığına ihtiyaç duyulacak’
    Rütbesini değiştirmiş! ‘Gün gelecek size 10 dakikalığına ihtiyaç duyulacak’

    Günün Karikatürü

    12 Nisan 2019
    ABD rahat durmuyor! Skandal Türkiye çağrısı
    ABD rahat durmuyor! Skandal Türkiye çağrısı
    Rusya Tel Rıfat'tan çekiliyor
    Rusya Tel Rıfat'tan çekiliyor