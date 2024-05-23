Ali Koç ve ailesi arasında büyük tartışma! Sinirinin nedeni belli oldu
Koç Holding, bu hafta gündeme gelen Yapı Kredi'nin satışı ile bankacılık sektörünü derinden sarstı. Koç Ailesi, elinde bulunan yüzde 61.2'lik Yapı Kredi hisselerinin satışı için 8 milyar dolar karşılığında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli First Abu Dhabi Bank ile anlaşma noktasına gelirken, gazeteci Fatih Altaylı satış kararının ailede büyük tartışmaya neden olduğunu iddia etti.
Reuters, dün yaptığı paylaşımda Türkiye'nin en büyük özel bankaları arasında yer alan Yapı Kredi'nin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli First Abu Dhabi Bank'a satış aşamasında olduğunu belirtti.
Yapı Kredi'nin halka arz edilen hisselerinin dışında kalan yüzde 61.8'lik bölümünün tamamını elinde bulunduran Koç Holding, bu hisselerin 8 milyar dolara yakın bir bedel karşılığında satışı için BAE'li banka ile görüşmelerde ileri aşamalara geçerken, gündemi sarsacak bir iddia gazeteci Fatih Altaylı'dan geldi.
"ALİ KOÇ'UN SİNİRLİ OLMASININ NEDENİ FENERBAHÇE DEĞİL"
Hafta sonu oynanan derbinin ardından RAMS Park'a giden Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaraylı yöneticiler ile tartışmıştı. Gergin tavırları nedeniyle PFDK'ye sevk edilen Koç hakkında açıklamalarda bulunan Fatih Altaylı, bu sinirli hallerin arkasında yatan nedenin Fenerbahçe olmadığını iddia etti.
Altaylı, Ali Koç'un Yapı Kredi'nin satışını istemediğini ve bu nedenle ailesi ile tartışma yaşadığını belirterek "Bankacılık çevrelerinde konuşulanlara göre Yapı Kredi'nin satışını Ali Koç'un istemediği ama satışın ailenin kararı olduğu, Ali Koç'un Fenerbahçe nedeniyle değil bu satış nedeniyle son günlerde sinirli olduğu söyleniyor" ifadelerini kullandı.
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