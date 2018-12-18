Ali Koç, taraftara kara haberi verdi

Fenerbahçe Kulübü, yeni teknik direktör Ersun Yanal için basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında başkan Ali Koç da yer aldı.

"En kötü senaryoyu yazın desek, kimse bu durumu yazamazdı"

Başkan Ali Koç, basın toplantısının başında "Pozitif duygular ile bu basın toplantısına başlamak isterdik ancak olmadı. Hocamızın sesi biraz kısık ve onu bugün fazla yormayacağız, kısa bir süre içerisinde kendisi daha kapsamlı bir basın toplantısı düzenleyecek. 16. hafta itibarıyle hiç istemediğimiz, tahmin etmediğimiz bir durumdayız. Sezon başına dönersek 16. hafta itibariyle en kötü senaryoyu yazın desek, kimse bu durumu yazamazdı. Erzurum maçında olduğu gibi, 5-0, 6-0 kazanabileceğimiz bir maçı berabere bitirdik. Formsuzluk, dayanıksızlık, transfer yanlışları gibi şeyler ile Fenerbahçe'nin bu durumunu anlatmak hayatın olağan akışına aykırı. Bu işe nasıl girdiysek bu işten de öyle çıkacağız. Bugünün değil, yarının tohumlarını ekmek için işe başladık" açıklamasını yaptı.

"Şampiyonluk sözü ile başlamadık"

Fenerbahçe Futbol Takımı ile ilgili önemli ifadeler kullanan Ali Koç, "5 yıldır şampiyon olamadık, bu sezona başlarken de şampiyonluk sözü ile başlamadık ama tepe için mücadele edecek bir kadro kuracağımızı söyledik. Şampiyonluk vaad etmek ama içimizde bulunduğumuzu da tahmin etmedik. Değişimin zaman alacağını da biliyorduk ama hiç bu kadar acılı, sancılı, sıkıntılı olacağını tahmin etmiyorduk. Bu süreçteki duruşu ve sahiplenmesi için taraftarımıza da teşekkür ediyorum, şartlar ne olursa olsun bizi destekliyorlar, var güçleriyle takımı ve yönetimi destekliyorlar." dedi.

"Avrupa'ya gitmektense..."

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün gerekirse önümüzdeki sezon Avrupa'ya gitmeyeceğini ve Süper Lig'de şampiyon olabilecek bir kadro kurabileceklerini ifade etti.

"Transferde gözümüzü karartacağız" sözü için Ali Koç; "FFP çerçevesinde bizim harcayabileceğimiz 11.9 milyon euro bütçemiz var, sadece bu da değil tabii. Planlamamız var, belirlediğimiz isimler var. Bunların bir kısmı satın alma, bir kısmı da kiralama. Bize şu anda uyabilecek model, 18 at kiralama ve sonrasında da satın alma. Biz daha önce de ifade ettiğim gibi, biz ağzımızla kuş tutsak FFP kurallarına riyat edemeyeceğiz, bu sezon 60 milyon euro kar elde etmemiz lazım, bu da mümkün değil. Bunu UEFA nasıl yorumlayacak? 31 Ocak'ta görüşmemiz lazım. FFP, Türk kulüpleri özelinde başarılı olamadı. UEFA'nın marka değeri için Türk futbolu için önemli. Gözümüzü karartmak ne demek? Belki de önümüzdeki yıl Avrupa'ya gitmektense şampiyon olacağımızı kadroyu kuracağız. Biz zaten şu anki mevcut durumda FFP'yi karşılayamıyoruz"