Ali Koç sonunda bunu da yapacak! Bomba iddia...

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve kurmayları stoper transferi için A Milli Takım'ın yıldız ismi Çağlar Söyüncü'yü gündeme aldı. Bu sezon İngiltere'de çok forma şansı bulamayan Çağlar Söyüncü'nün de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un teklifine sıcak bakabileceği belirtildi.

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç stoper takviyesini A Milli Takım'ın yıldız stoperi Çağlar Söyüncü ile yapmak istiyor. Bu sezon takımı Leicester City'de formaya hasret kalan 26 yaşındaki savunma oyuncusunun da sarı-lacivertli takıma sıcak bakabileceği ifade ediliyor.

Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe, İngiliz ekibi Leicester City'e Çağlar Söyüncü için hem kiralama teklifi hem de oyuncunun ikinci yarıdaki maaşını ödemeyi öneren bir transfer teklifi yapmayı planlıyor. Ali Koç ve kurmayları, Leicester'a sunacağı bu transfer teklifi ile imzayı attırmak istiyor.

26 yaşındaki milli stoper, yaz döneminde büyük bir takıma imza atmanın planlarını yapıyor. Çağlar Söyüncü sezonu yedek kulübesinde ve tribünde oturarak geçirmek yerine Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı vermeye sıcak bakabilir.