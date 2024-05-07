Ali Koç, PFDK'ye sevk edildi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yaptığı açıklamalar sebebiyle PFDK'ye sevk edildi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ye sevk edildi.
PFDK sevkine gerekçe olarak, Ali Koç'un 03.05.2024 tarihinde (Cuma günü) basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda yer alan beyanlarının "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanması gösterildi.
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