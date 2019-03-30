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Ali Koç: "Önce ben elimi taşın altına koyacağım"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Camiamızın desteğiyle bu onurlu göreve gelmemizin ardından gerek şahsım gerekse yönetim kurulu olarak biz mali anlamda gereken desteği verdik.

30 Mart 2019 Cumartesi 18:45
Ali Koç: "Önce ben elimi taşın altına koyacağım"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Camiamızın desteğiyle bu onurlu göreve gelmemizin ardından gerek şahsım gerekse yönetim kurulu olarak biz mali anlamda gereken desteği verdik. Bunu yaptıktan sonra şimdi de camiamızdan destek istiyoruz" dedi.


Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, düzenlenen sohbet toplantısında yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe bir önceki dönemden 3 milyar TL’yi aşan bir borç yükü devralmıştır. Bu borç yükünün büyük bölümünü finansal borçlar (bankalar ve factoring şirketleri) oluşturmaktadır. Bunu istemeyerek de olsa dile getirmek zorundayız. Fenerbahçe için hayata geçirdiğimiz kitlesel kaynak oluşturma projesi 4 Nisan’da başlayacak. 4 Nisan tarihinin Fenerbahçe için çok ayrı bir anlamı daha var.


Diğer kulüpler yaptı ancak Fenerbahçe daha önce bu tip bir kampanya yapmadı. Bize bu kampanyanın farkı ne olacak diye soruyorlar. Şuna inanıyorum; bizim kampanyamızın farkı sonucu olacak. Hatta şuna inanıyorum; bu kampanya diğer kulüplere ve yapılara da ilham kaynağı olacak, örnek teşkil edecek" dedi.



"Bu camianın yapı taşı inançtır"


Finansal sıkıntıların yaşandığını ama bunların aşılacağını aktaran Başkan Koç, "Her zaman söylüyorum bu camia farklı bir camiadır. Sivasspor maçımızın olduğu gün 35 bini aşkın kişi Saracoğlu’nda iken 12 bin kişi de basketbol salonumuzdaydı. Bunun bir benzeri daha yoktur. Bu kampanya birden bire hayata geçirilmiş bir kriz durumundan ibaret değil, anlık bir kurgudan ibaret de değil. Kongre sürecinde bunu birçok kez dile getirdim. Kulübün finansal durumu sürdürülebilir değil, mali bağımsızlığımızı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız dedim. Fenerbahçe’nin finansal anlamda bir kurtuluş savaşı vereceğini anlattım. Fenerbahçe taraftarı umutsuzluğun taraftarı değildir. Bu camianın yapı taşı inançtır. Söz konusu Fenerbahçe olunca bizim fıtratımızda her zaman nasıl olmaz değil; nasıl başarırız vardır" şeklinde konuştu.



"Bu kampanya ile ben dahil yedi yöneticimiz bizzat ilgileniyor"


"Fener Ol" kampanyasına dair konuşan Ali Koç, "Dünyanın dört bir yanında, her daim Fenerbahçe’nin yanında olan, bizden bir kıvılcım bekleyen, ’başkan bize düşen görevi bize bildirmen yeterli’ diye her gün bizi arayan, haber yollayan, söyle diyen dernek üyelerimiz var. Onlar bulundukları her yerde Fenerbahçe’nin temsilcileri. Bu kampanyanın Türkiye’nin, dünyanın dört bir yanına yayılması için en önemli görev derneklerimizde. Bunun için önce ben elimi taşın altına koyacağım ama camiamın desteğini de bekliyorum, bu işin altından ancak hep birlikte kalkabiliriz dedim. Dolayısıyla bu kampanya aylarca devam eden bir sürecin, her detayı düşünülmüş planlı bir çalışmanın sonucudur. İnanıyorum ki camiamızın desteği ile sonucu da çok güzel olacak. Camiamızın desteğiyle bu onurlu göreve gelmemizin ardından gerek şahsım gerekse yönetim kurulu olarak biz mali anlamda gereken desteği verdik. Bunu yaptıktan sonra şimdi de camiamızdan destek istiyoruz. Bu kampanya ile ben dahil yedi yöneticimiz bizzat ilgileniyor. Başta Başkan Yardımcımız Burhan Karaçam, Erol Bilecik, Tankut Turnaoğlu, Esra Nazlı Ercan, Sertaç Komsuoğlu, Metin Sipahioğlu an be an süreçlerin içerisinde" açıklamasında bulundu.



"3 Temmuz hain Fetö saldırısı camiamıza büyük zarar verdi"


3 Temmuz sürecine ilişkin de konuşan Başkan Koç, "Rakiplerimizin her alanda açık ara önünde olduğumuz bir dönemde gerçekleşen 3 Temmuz hain Fetö saldırısı hem sportif anlamda, hem de finansal açıdan camiamıza büyük zarar verdi. 3 Temmuz’a ilave olarak özellikle son 5 yılda yapılan sorumsuzca harcamalar, yanlış yatırımlar, günü kurtarma mantığıyla uygulanan finansal yönetim tarzının neticesinde oluşan borç ve faiz sarmalı bizi bugünlere getirdi. Biz daha bu kampanyayı hiçbir yerde açıklamamış, dillendirmemişken duyan taraftarlarımız Türkiye’nin dört bir yanından mektuplar gönderdi. Zarfların içinden tüm aidiyetiyle Fenerbahçe’ye duyduğu aşkı anlatan mektuplar ve harçlıklarından arttırdıkları paraları gönderdiler. Tüm bu saklıyoruz, bizim bu kampanyaya inancımızı nasıl dayanağı işte bu aidiyet duygusudur" dedi.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 18:45
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