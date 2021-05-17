Ali Koç istifa edecek mi? Ali Koç ne zaman saat kaçta açıklama yapacak?

2018 yılından itibaren kulüp başkanlığı yapan Ali Koç 3 sezonda da şampiyonluk göremedi.Fenerbahçe Süper Lig'in son haftasında Kayserispor'u 3-1 mağlup etmesine rağmen sezonu 3. tamamladı. Fenerbahçe taraftarına hayal kırıklığı yaşatan Koç tepkilerin hedefi oldu. Fenerbahçe taraftarları, bütün yöneticileri istifaya davet ederek stadın önüne pankart astı ve pankartta 'Topunuz gidin' ifadeleri kullanıldı. Taraftarlar sosyal medyadan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u itifaya çağırdı. "Ali Koç İstifa" etiketi sosyal medyada gündem oldu. Bir taraftar, "İstifa da bir hizmet bırak git,beyaz eşya araba falan sat." ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

Ali Koç ne zaman saat kaçta açıklama yapacak?

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç, 20 Mayıs Perşembe günü saat 15.00’te bir basın toplantısı düzenleyecektir. Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde düzenlenecek toplantı, basın mensuplarına açıktır."