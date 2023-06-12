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Spor Ali Koç ilk kez kupa gördü
Spor

Ali Koç ilk kez kupa gördü

Yeniakit Publisher
2023-06-12 00:47:00 -
Ali Koç ilk kez kupa gördü

5 Haziran 2018'de Fenerbahçe Başkanı seçilen Ali Koç, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu ile görev süresindeki ilk kupa yüzü gördü.

Fenerbahçe'de 5 Haziran 2018'de göreve gelen Başkan Ali Koç, ilk kupasını kazandı. Ali Koç ve yönetimi döneminde futboldaki kupasızlık, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu ile sona erdi.

Hasret dindi

2022-23 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'i Batshuayi'nin golleriyle 2-0'lık skorla mağlup eden Sarı-Lacivertliler, bu kupayı 7'nci kez müzesine götürdü. Fenerbahçe'nin 9 yıllık kupa özlemi böylece son buldu.

Seneye seçim var

Koç ve ekibi 5 Haziran 2018'de Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda taraftarların da katılımıyla mazbatasını aldı. 26 Haziran 2021'de tek aday olarak girdiği başkanlık seçimini 6 bin 459 oy alarak kazandı. 2 kez seçim kazanan Başkan Ali Koç, 5 yılın ardından kupayla tanıştı. Sarı-Lacivertliler'de Ali Koç'un görev süresinin 6. yılında yeniden seçim yapılacak.

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