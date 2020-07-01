Ali Koç canlı yayında açıkladı: Yeni hoca ile anlaştık

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bir kanalda görevde olduğu 2 yıl boyunca yaşananlar, yaşadıkları başta olmak üzere açıklamalarda bulundu ve gelen soruları yanıtladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç gündemle alakalı açıklamalarda bulundu.

"Diğer branşlarda başarılı işler yaptık"

Sportif açıdan diğer branşlara da bakalım. Futboldan başka bir şey duymak istemiyorlar biliyorum ama Fenerbahçe Spor Kulübü. Futbolla birlikte 8 branşımız var. Son iki senede nispeten güzel işler oldu. Kadın Basketbol Takımımız olağanüstü başarılara imza attı. Masa tenisi, kürek, yüzme, boks her yerde Türkiye şampiyonlukları, madalyalar ve rekorlar kırarak 2 sene geçirdik.

"Şampiyonluk vadetmedim"

Ben hiçbir zaman şampiyonluk vadetmedim. Değişim, dönüşüm projesidir dedim. Sistem bir gecede oturmuyor. İlk yıl yaşadıklarımız sistemin yerleştirmesini geciktirdi. Her türlü değişimin sisli dönemleri vardır. Biz bu sisli dönemlerden geçiyoruz. Dersler aldık."

"Gelirlerimizin yüzde 80'i bankalara gidiyor"

Bizim finansal borçlarımızın dışında da borçlarımız var. Sponsorluk dışında bütün gelirlerimiz banklara gidiyor. %80'i bankalara gidiyor. Biz bu gelirleri elde edemeden 2 seneyi çevirdik. Finansal borçlarımızın 347'den 308 milyon euro'ya indirdik. Ahmet Nur Çebi'nin dediği gibi bu sistemi döndürecek hiçbir iş adamı yok Türkiye'de.

"Lig biter bitmez hocayı açıklayacağız"

"Hiçbir şey tescil edilene kadar olmuş değildir futbolda. Biz 102 günü hoca aramadan geçirmişiz gibi tenkit ediliyoruz. Biz her şeyde tenkit ediliyoruz. Belki de Türk spor medyasında hiçbir başkan bu kadar saldırıya uğramamıştır. Biz çok çalıştık, biz de arzu ederdik kalan 8 haftada yeni bir hoca getirelim, Türkiye'yi tanısın diye. İki tür hoca vardır, bir tanesi yaşı ileri, hikayenizi satın alacak, tecrübeli, olgun belli bir marka olmuş. Veya genç hoca, dinamik, başarı isteyen, başarıya aç, kariyer merdivenlerini çıkmak isteyen, Fenerbahçe'yi kariyer fırsatı olarak görecek. Buradaki başarılarıyla başka yerleri hedefleyecek. Bir hocaya odaklandık, anlaştık. Süper Lig'de sezon bitince yeni hocayı açıklayacağız. Emre Belözoğlu'nun karar verilmiş hocayla ilgili fikri var."

Transfer açıklaması

Benim bilgi dahilimde Juan Jesus yok, geçen sezon bakmıştık ona. İsimleri kenara koyarsak profillere bakalım. Sol bek sıkıntımız var. 4 futbolcumuzun kontratı bitiyor, biri gitti zaten Isla. Kruse gitti. İki tane net hızlı kanat oyuncusuna ihtiyacımız var. Diğerleri de kim gidecek kim gelecek onlara bağlı. Maaş yükünü de azaltmamız lazım. Pandemi fırsatı olacak. Pandemi bir fırsat kesinlikle yaratacak. Altyapıya transferlerimiz de olacak.

"Muriqi ile ilgilenenler var"

Vedat Muriqi ile ilgilenenler var. Her oyuncunun bir değeri vardır. Ben Vedat'ın gitmesini istemiyorum. Vedat da sağ olsun karakter gösteren bir isim. Çocukluktan beri Fenerbahçeli. Kupalar kaldırdıktan sonra ayrılmasını isterim.

"Kruse hayatının pokerini oynadı"

"Max Kruse hayatının pokerini oynadı. Bizim ona borcumuz, pandemi dönemiyle alakalı. Anladığım kadarıyla avukatlardan çeşitli telkinler de almış, riskli demişler ama 'Ben riski severim' demiş. Biz belki de Almanya'nın yetenekli bir oyuncusunu aldık ama disiplinsizdi. Bence bu ona pahalıya mal olacak. En önemli yatırımımızın karşılığını aldık mı, hayır. Miha Zajc ailevi olaylarından ötürü izin istedi, çocuk birkaç günlüğüne gitti. Neymiş efendim o da ayrılıyormuş. Luiz Gustavo'nun menajeri geldi, neymiş o da ayrılıyormuş...''

"5-6 OYUNCUYLA BELLİ NOKTALARA GELDİK"

''Transferde bonservissiz ya da kiralayabileceğimiz isimlere yöneliyoruz. Bu anlamda 5-6 futbolcuyla belli noktalara geldik. Birkaç yere daha oyuncu bakmamız lazım. Toplam kaç transfer olacağı birkaç haftaya netleşir. Biz Türk oyunculara ağırlık veriyoruz. Türkiye'yi bilen yabancı oyunculara önem veriyoruz. Genç-tecrübeli karışımını iyi yapacağız.''