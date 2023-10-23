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Spor Ali Koç buna da göz yumdu! Fenerbahçe Stadı'nda şoke eden reklam
Spor

Ali Koç buna da göz yumdu! Fenerbahçe Stadı'nda şoke eden reklam

Yeniakit Publisher
2023-10-23 13:11:00 - 2023-10-23 14:32:22
Ali Koç buna da göz yumdu! Fenerbahçe Stadı'nda şoke eden reklam

Fenerbahçe-Hatayspor mücadelesinde, kara para aklama iddiası ile haklarında soruşturma başlatılan ve tüm mal varlıklarına el konulan Dilan Polat ve Engin Polat'ın sahip olduğu şirketin reklamı görüntülendi.

Türkiye son günlerde 'vergi kaçırma' iddialarıyla gündemde olan ve tüm mal varlıklarına el konulan Dilan Polat ve Engin Polat çiftini konuşuyor.

Son olarak Cumhuriyet Başsavcılığı çift hakkında açıklama yapmış soruşturma başlatıldığı, soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında yurtdışı çıkış yasağı uygulandığı ve şüphelilerin tüm mal varlıklarına el konularak dosya hakkında kısıtlılık kararı verildiği açıklamıştı.

FENERBAHÇE STADINDA REKLAM

Tüm mal varlıklarına el konulan çifte ait olan Engin Polat Men isimli şirketin reklamının Fenerbahçe-Hatayspor mücadelesinde yayınlanması gündem oldu.

SPONSORLUKLARI İPTAL EDİLDİ
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Son günlerde adı iddialar ile gündeme gelen ünlü fenomen Dilan Polat'ın Fenerbahçe sponsorluğunun iptal edileceği öğrenildi. İddiaya göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bu durumdan rahatsızlık duyduğu ve sponsorluğun iptali için gerekli işlemlerin yapılması için talimat verdiği belirtildi.

Dilan Polat Şirketler Grubu, Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol takımına sponsor olmasının ardından çıkan iddialar üzerine Fenerbahçe yönetiminde rahatsızlıklar vardı.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konuldu!
Dilan Polat ve Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konuldu!

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