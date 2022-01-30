Ali Koç bu sözünü de tutmadı! Yılmaz Vural açıkladı
Teknik Direktör Yılmaz Vural, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile tanışmasını anlattı. Ali Koç'un taraftarın istifasını istemesi halinde istifa edeceğini açıkladığı sözü gibi Yılmaz Vural'a verdiği sözü de çiğnediği ortaya çıktı.
TV 100'de Ertem Şener'in sunduğu VAR Odası programına katılan teknik direktör Yılmaz Vural, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile nasıl tanıştığını anlattı.
Yılmaz Vural, şunları söyledi:
"Ben Ali Bey'i tanıdığımda sanırım 25 yaşlarında felandı. Onun ABD'den okul arkadaşı, benim de okul arkadaşımdı. Bana 'abi Ali Koç seninle tanışmak istiyor.' dedi. Dedim kim o, Ali Koç, o zaman ne bileyim kimdir. Vehbi Koç'un torunu deyince tamam tanışalım dedim."
"Başkan olsam seni takıma hoca yaparım" dedi ve o sözünü unuttu
"İstanbul'da bir maça geldi, Kalamış'ta bir pastanede buluştuk. Sarışın mavi gözlü, şeker gibi bir insan. O zaman bana dedi ki, 'Hocam, en büyük idealim başkan olmak.' O zaman bana dedi ki 'Hocam ben başkan olsam, inan seni bu takıma teknik direktör yaparım.' Ali Baba unuttu.