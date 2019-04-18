Ali Kaya kimdir? Yargıtay üyesi Yargıtay ne kadar ceza aldı Eski Yargıtay ve eski Yüksek Seçim Kurulu üyesi Ali Kaya, Yargıtay 9. Ceza Dairesince, FETÖ üyeliğinden 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ali Kaya kimdir? Ali Kaya nerede ve ne zaman yakalanmıştı?

Eski Yargıtay ve eski Yüksek Seçim Kurulu üyesi Ali Kaya, Yargıtay 9. Ceza Dairesince, FETÖ üyeliğinden 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ali Kaya kimdir? Ali Kaya nerede ve ne zaman yakalanmıştı? Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin en önemli isimlerinden olan, firari Hava Kuvvetleri imamı Adil Öksüz'ü İstanbul'a döndüğünde havalimanında karşılayan Ali Kaya, İzmir'de saklandığı evden çıktığı sırada yakalanmıştı. Gözaltına alınan Kaya'nın, 2004 yılında vatandaşlıktan çıkartıldığı, Alman vatandaşı olduğu belirtilmişti.

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