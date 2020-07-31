Ali Karahasanoğlu'nun Fatih Altaylı'ya cevabı onları rahatsız etti

Yeni Akit gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu'nun Habertürk yazarı Fatih Altaylı'ya cevaben kaleme aldığı yazısı sonrası ses, Galatasaray Mezunları Cemiyeti'nden geldi.

Cemiyet, Karahasanoğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Ali Karahasanoğlu'nun "Bizim inancımızda, örfümüzde olmayan bir sistem ile kurulan bir okul imiş.. Bunu överek anlatırken söylüyor, Galatasaray Lisesi’nin resmi sitesi.. Bize fazla bir şey söylemek, düşmez" diyerek Fatih Altaylı'yı eleştirdiği ifadelerden rahatsız olan Galatasaray Mezunları Cemiyeti tarafından bir açıklama yapıldı.

Galatasaray Lisesi’nin internet sitesinde yer alan resmi ifadeleri ortaya koyan Ali Karahasanoğlu'nun yazısı hakkında savcılığa başvuracak olan cemiyet, "Dünyayı sahip çıktığı medeniyetin temel yaklaşımına, dünya görüşüne aykırı ve çağdışı tekçi bir yorum üzerinden algılayarak dışarıda kalan her uygarlığı, uygarlıkların mirasını, börtü böceği ve doğayı şeyleştiren zihniyetlere rahatsızlık vermesi normaldir" şeklinde tepki çeken bir açıklama yaptı.