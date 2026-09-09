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Dünya El Kaide saldırısında 2 Rus askeri öldü
Dünya

El Kaide saldırısında 2 Rus askeri öldü

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El Kaide saldırısında 2 Rus askeri öldü

Batı Afrika ülkesi Mali'de Rus askerlerine yönelik yeni bir saldırı gerçekleştirildi. Mali'de düzenlenen saldırıda 2 Rus askerinin öldüğü bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Mali'de Rus askerlerine yönelik yeni bir saldırı gerçekleştirildi. Mali'de düzenlenen saldırıda 2 Rus askerinin öldüğü bildirildi.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre saldırı 7 Eylül sabahı düzenlendi.

Saldırının, ülkenin orta kesimindeki Mopti bölgesine bağlı Kaka yerleşimi yakınlarında düzenlendiği bildirildi.

Bölgede sabah saatlerinde devriye gezen Rus askerleri ve Mali cunta birliklerinin Cemaat Nusret el İslam vel Müslimin (CNİM) tarafından pusuya düşürüldüğü ifade edildi.

 

Bölge kaynakları, saldırıda en az iki Rus askerinin öldüğü belirtildi.

CNİM, öldürülen Rus askerlerinin fotoğraflarını sosyal medya üzerinden servis etti.

Rus paralı askerler, bir süredir askeri olarak varlık gösterdikleri Mali'de çeşitli katliamlara imza atıyor. Buna karşın Rus güçleri sahada girdikleri çatışmalarda da ağır kayıplar veriyor.

Kaynak: Mepa News

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