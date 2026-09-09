Akaryakıt fiyatlarında yükseliş endişesi
Küresel petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi artışlarının etkisiyle akaryakıtta yüksek fiyat baskısı sürerken motorinin litresi bazı illerde 90 lirayı aştı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Küresel petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi artışlarının etkisiyle akaryakıtta yüksek fiyat baskısı sürerken motorinin litresi bazı illerde 90 lirayı aştı.
9 Eylül Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları...
Küresel petrol piyasalarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve peş peşe yapılan ÖTV artışları; benzin, motorin ve LPG fiyatları üzerindeki baskının devam etmesine neden oluyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları...
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 76.92 TL Motorin: 88.89 TL LPG: 34.99 TL
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