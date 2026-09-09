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Ekonomi
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Akaryakıt fiyatlarında yükseliş endişesi

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Akaryakıt fiyatlarında yükseliş endişesi

Küresel petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi artışlarının etkisiyle akaryakıtta yüksek fiyat baskısı sürerken motorinin litresi bazı illerde 90 lirayı aştı.

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Foto - Akaryakıt fiyatlarında yükseliş endişesi

9 Eylül Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları...

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Foto - Akaryakıt fiyatlarında yükseliş endişesi

Küresel petrol piyasalarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve peş peşe yapılan ÖTV artışları; benzin, motorin ve LPG fiyatları üzerindeki baskının devam etmesine neden oluyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

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Foto - Akaryakıt fiyatlarında yükseliş endişesi

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

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Foto - Akaryakıt fiyatlarında yükseliş endişesi

Benzin: 76.92 TL Motorin: 88.89 TL LPG: 34.99 TL

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Foto - Akaryakıt fiyatlarında yükseliş endişesi

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