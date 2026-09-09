Toprağın altından resmen fışkırdı: Ülke tarihinin en büyük hazinesi bulundu

Yeni bulunan sikkeler henüz temizlenip birbirinden ayrılmadığı için kesin sayıları bilinmiyor. İlk değerlendirmeler, sayının birkaç bine ulaşabileceğini gösteriyor. Uzmanlar yapılacak nümismatik incelemelerle sikkelerin nerede basıldığını, hangi tarihlere ait olduğunu ve iki kabın aynı dönemde mi toprağa gömüldüğünü belirlemeye çalışacak. Sysmä'da daha önce 10. yüzyıla tarihlenen Samanî dirhemi parçası ve Bizans sikkelerini taklit eden gümüş örneklerin bulunmuş olması da bölgenin Viking Çağı'ndaki uzak ticaret ağlarıyla bağlantısına işaret ediyor.