Toprağın altından resmen fışkırdı: Ülke tarihinin en büyük hazinesi bulundu
Finlandiya'nın Sysmä bölgesinde metal dedektörüyle arama yapan bir şahsın tesadüfen bulduğu binlerce gümüş sikke, ülkenin 130 yıllık en büyük arkeolojik rekorunu tarihe gömdü. Uzmanların incelemelerinde huş ağacı kabuğundan iki ayrı kaba yerleştirildiği anlaşılan 4,5 kilogram ağırlığındaki hazinenin Viking Çağı'na ait uluslararası ticaret ağlarının izlerini taşıdığı ortaya çıktı. Tarih öncesi döneme ışık tutacak bu eşsiz keşif arkeoloji dünyasında büyük heyecana yol açtı.