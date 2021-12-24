Ali Karahasanoğlu: Rezil olduk, ama çaktırma kanka!

Zengini daha çok zengin eden fakiri ise içinden çıkılmaz bir yoksulluk çukuruna iten faize karşı savaş başlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan peş peşe çekilen kur operasyonlarına da açıkladığı ekonomi paketleriyle 'dur' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası çakılan döviz kuru karşısında muhalefette hazımsızlık sorunu baş gösterdi.

Türkiye önünde 'takoz' vazifesi CHP, bebek katili PKK'nın siyasi kolu HDP ile sicili kabarık olan İyi Parti'nin kuyruğuna sarılan Saadet Partisi, Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nin oluşturduğu koro, suni olarak artan döviz üzerinden “Erken seçim olmadan, Erdoğan susmadan dolar düşmez!” çığırtkanlığı yapıyordu.

Bunlara bir de milyon dolarla ifade edilen yalılarında oturarak, faiz sistemiyle milletin üzerinden servetlerine servet katan işadamı maskeli tefecilerin sözcülüğünü yapan TÜSİAD eklendi.

Erdoğan topunu rezil etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Sistemi sonrası dolar, euro ve sterlin çakıldı.

Türkiye'yi bölgesel ve küresel oyun kurucu haline getiren Erdoğan, bu hamlesiyle sadece Türkiye'deki muhalefete değil dünyaya da faizi düşürürken dolarında nasıl yenileceğini gösterdi.

Dünyada da geniş yankı uyandıran gelişme karşısından rezil rüsva olan muhalefetin içine düştüğü durumu köşesine taşıyan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu açıklamalarda bulundu.

İşte Karahasanoğlu'nun o yazısı:

Neler demediler ki..

“Hah hah ha.. Erdoğan ‘bu işin kitabını yazdık’ diyormuş. Boşverin kitabını yazmayı.. Acaba eline bir kitap alıp okumuş mudur?” dediler..

Ekonominin kitabını yazanları..

Hem de öyle bir tane iki tane değil..

Ciltler dolusu ekonomi kitabı yazanları..

Hem de öyle bir tane iki tanesini değil.

Topunu çukura sokup, rezil etti, Erdoğan..

“Hah hah ha. Kitabını yazmış, ne kitabı acaba, Red Kit mi?” diyenler..

Şimdi “Kanka çaktırma. Ortalıktan toz oluyoruz.. Bir sene meydanlara çıkmıyoruz” moduna geçtiler..

Muhalefetin zıt uzlaşmazları..

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