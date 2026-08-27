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Gündem Alkol yine felakete sürükledi! 19 yaşındaki sürücünün kaçışı pahalıya patladı
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Alkol yine felakete sürükledi! 19 yaşındaki sürücünün kaçışı pahalıya patladı

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Alkol yine felakete sürükledi! 19 yaşındaki sürücünün kaçışı pahalıya patladı

Eskişehir'de alkollü şekilde direksiyon başına geçen 19 yaşındaki sürücü, polisin “dur” ihtarına uymayıp kaçınca hem kendisinin hem de trafikteki vatandaşların hayatını tehlikeye attı. Spor salonunun bahçesinde yakalanan genç sürücüye 202 bin TL idari para cezası uygulanırken otomobili 2 ay süreyle trafikten men edildi. Yaşananlar, alkolün insanın muhakemesini nasıl bozabildiğini ve bir yanlışın peşinden başka yanlışları nasıl getirebildiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde alkollü araç kullanan genç sürücünün polisten kaçma girişimi pahalıya patladı.

Olay, Büyükdere Mahallesi Ali Çetinkaya Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre A.İ. (19) yönetimindeki 16 BGS 034 plakalı otomobili fark eden ve bölgede denetim gerçekleştiren polis ekipleri sürücüye “dur” ihtarında bulundu.

ALKOLLÜ HALDE POLİSTEN KAÇTI

Polisin uyarısına uymayan A.İ., otomobiliyle kaçmaya başladı. Bunun üzerine ekipler sürücünün peşine düştü.

Alkollü sürücünün kaçışı sırasında trafik güvenliğinin tehlikeye düşmesi, alkolün direksiyon başında yol açabileceği ağır sonuçları bir kez daha hatırlattı.

Polis ile sürücü arasındaki kovalamaca Porsuk Spor Salonu'nun bahçesine kadar devam etti.

SPOR SALONUNUN BAHÇESİNDE KISKIVRAK YAKALANDI

Ekiplerin takibi sonucu otomobil spor salonunun bahçesinde durduruldu. Polis tarafından yapılan kontrolde A.İ.'nin 0,42 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Henüz 19 yaşındaki sürücünün alkollü şekilde direksiyon başına geçmesinin ardından polisin “dur” ihtarına da uymaması, kendisini peş peşe yaptırımlarla karşı karşıya bıraktı.

202 BİN TL CEZA KESİLDİ

“Dur” ihtarına uymadığı, trafiği tehlikeye düşürdüğü ve alkollü araç kullandığı belirlenen A.İ.'ye çeşitli maddeler kapsamında toplam 202 bin TL idari para cezası uygulandı.

Aday sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, kullandığı otomobil de 2 ay süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

ALKOL BİR YANLIŞIN ARDINDAN DİĞERİNİ GETİRDİ

Eskişehir'de yaşanan olay, alkolün yalnızca sürücüyü değil, trafikte hiçbir şeyden habersiz seyreden diğer insanların da can güvenliğini tehdit edebildiğini bir kez daha ortaya koydu.

Alkollü direksiyon başına geçmekle başlayan süreç; polisten kaçma, trafik güvenliğini tehlikeye atma, 202 bin liralık ceza, ehliyete el konulması ve aracın trafikten men edilmesiyle sonuçlandı.

Daha ağır bir kazanın yaşanmadan sürücünün durdurulması ise muhtemel bir facianın önüne geçti.

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