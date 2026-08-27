Petrolde düşüş devam ediyor!
Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılabileceğine yönelik beklentiler petrol fiyatlarını düşürdü. Brent petrol 87,24 dolara, WTI ise 81,67 dolara gerilerken küresel motorin stoklarındaki düşüş arz endişelerinin sürmesine neden oldu. Petrol fiyatları perşembe günü gerileyerek birkaç gündür devam eden düşüşünü sürdürdü. İran ile Katar arasındaki görüşmelerin, kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasını sağlayabileceği ve Orta Doğu’daki savaşın yol açtığı arz kesintilerini azaltabileceği beklentisi fiyatlar üzerinde etkili oldu.