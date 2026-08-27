Petrolde düşüş devam ediyor!

Dünya genelinde motorin üretimindeki düşüş, stok verilerine de yansıdı. ABD Enerji Enformasyon İdaresinin çarşamba günü açıkladığı verilere göre motorin ve kalorifer yakıtını da kapsayan distilat stokları, 21 Ağustos’ta sona eren haftada 2,2 milyon varil azalarak 103,4 milyon varile geriledi. Hynes, bunun yılın bu dönemi için şimdiye kadar kaydedilen en düşük distilat stok seviyesi olduğunu söyledi.