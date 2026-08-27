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Petrolde düşüş devam ediyor!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Petrolde düşüş devam ediyor!

Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılabileceğine yönelik beklentiler petrol fiyatlarını düşürdü. Brent petrol 87,24 dolara, WTI ise 81,67 dolara gerilerken küresel motorin stoklarındaki düşüş arz endişelerinin sürmesine neden oldu. Petrol fiyatları perşembe günü gerileyerek birkaç gündür devam eden düşüşünü sürdürdü. İran ile Katar arasındaki görüşmelerin, kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasını sağlayabileceği ve Orta Doğu’daki savaşın yol açtığı arz kesintilerini azaltabileceği beklentisi fiyatlar üzerinde etkili oldu.

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Brent ham petrol vadeli işlemleri, GMT ile 00.04 itibarıyla 60 sent ya da yüzde 0,7 düşüşle varil başına 87,24 dolara geriledi. Brent petroldeki düşüş dördüncü güne taşındı. Batı Teksas türü (WTI) ham petrol vadeli işlemleri ise 56 sent ya da yüzde 0,7 azalarak 81,67 dolara indi ve beşinci gün üst üste değer kaybetti.

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Foto - Petrolde düşüş devam ediyor!

Üst düzey bir İranlı kaynak çarşamba günü yaptığı açıklamada, İran ile Umman’ın Hürmüz Boğazı’nın kontrolüne ilişkin anlaşmanın ayrıntılarını kesinleştirmek üzere çalıştığını söyledi. ANZ Kıdemli Emtia Stratejisti Daniel Hynes, perşembe günü yayımladığı değerlendirmede, “Devam eden görüşmeler sırasında Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılma ihtimalinin güçlenmesiyle ham petrol fiyatları bir miktar geriledi” dedi. Hynes bununla birlikte, “Petrol piyasasındaki arz sıkıntılarına ilişkin endişeler devam ediyor” uyarısında bulundu.

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Foto - Petrolde düşüş devam ediyor!

Katar Başbakanı, yaklaşık altı aydır devam eden çatışmayı sona erdirmeye yönelik diplomatik görüşmeleri yeniden başlatmak amacıyla perşembe günü İran’a gidecek. Hynes, Orta Doğu’daki savaş ile Rusya-Ukrayna Savaşı’nın motorin piyasası üzerindeki etkisine de dikkati çekti. Orta Doğu’daki rafineriler çatışmalarda hasar görürken Ukrayna da Rusya’daki birçok rafineriyi vurdu. Bu saldırılar, küresel ölçekte önemli bir motorin tedarikçisi olan Rusya’nın ihracatını azalttı.

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Foto - Petrolde düşüş devam ediyor!

Dünya genelinde motorin üretimindeki düşüş, stok verilerine de yansıdı. ABD Enerji Enformasyon İdaresinin çarşamba günü açıkladığı verilere göre motorin ve kalorifer yakıtını da kapsayan distilat stokları, 21 Ağustos’ta sona eren haftada 2,2 milyon varil azalarak 103,4 milyon varile geriledi. Hynes, bunun yılın bu dönemi için şimdiye kadar kaydedilen en düşük distilat stok seviyesi olduğunu söyledi.

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