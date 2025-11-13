Ali İhsan Yavuz: Devasa yolsuzluk dosyası! Ekrem İmamoğlu ve İBB'ye yönelik iddianame açıklaması...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, bir canlı yayınında 3 bin 900 sayfalık Ekrem İmamoğlu ve İBB'ye yönelik soruşturma dosyasını “devasa yolsuzluk dosyası” olarak nitelendirip CHP ve parti yetkililerini sert sözlerle eleştirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Beyaz TV’de katıldığı canlı yayın programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 3 bin 900 sayfalık Ekrem İmamoğlu ve İBB'ye yönelik soruşturma dosyasını “devasa yolsuzluk dosyası” olarak nitelendiren Yavuz, CHP ve parti yetkililerini sert sözlerle eleştirirken, yargının bağımsızlığına da vurgu yaptı.

Suç örgütü lideri olmak ve suç örgütü yönetmek suçlamasıyla yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianameye ilişkin konuşan Yavuz, “3 bin 900 sayfalık iddianame hazırlandı ve mahkeme açıldı. Şimdi mahkemede göreceğiz. Gerçekten bu dosyanın altı dolu mu, boş mu? İddianame ortaya çıktı. Neyle suçlandığı belli. Şimdi suçlandığınıza göre siz kendinizi aklamanız için onun öyle olmadığını ifade etme şansı yakalayacaksınız.” ifadelerini kullandı.

Yavuz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “İddianame tel tel dökülüyor” sözlerine değinerek, “Çok inanarak savunduklarını sanmıyorum. Gelişi güzel, rastgele, bir bakıyorsunuz eşofmanla Meclis’e gitmiş. Bir bakıyorsunuz başka bir şey konuşuyor. Bence burada olan da aslında aynı olabilir.” dedi.

Yavuz, CHP’nin tutumunu eleştirerek, “CHP’nin garip bir psikolojisi var. Mesela bizim liderimiz de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken bir şiirden dolayı cezaevine girdi. Ama orada yaptığı konuşma belli, ortada. Anayasa Mahkemesi açık aykırı karar verdi o günkü Anayasa Mahkemesi. Ama AK Parti’nin ileri gelenlerinden birisi ‘Biz bu Anayasa Mahkemesi kararını tanımıyoruz, uymayacağız, yok sayıyoruz’ demedi. Bir yanlış varsa ‘bunu tanımıyorum’ deme hakkına sahip değilsiniz. Ama anayasayı gelin değiştirelim deme hakkına sahipsiniz. Ben CHP’nin yeni anayasa noktasında ya da anayasaya ilişkin değişiklikler noktasında bir fikrine hiç rastlamadım.” ifadelerini kullandı.

Siyasette 2001 yılından bu yana bulunduğunu belirten Yavuz, AK Parti içerisinde benzer bir olayın yaşanmadığını vurguladı.

Yavuz, “Bizim partide 2001’den beri siyaset yapıyorum. Bunun 10 yılını kendi şehrimde merkez ilçe başkanı olarak yaptım. 15 yıldır da seçim işleri katındayım. Son 8 yılını seçim işleri başkanı olarak ve genel başkan yardımcısıyım. Ben bu partide buna benzer, bunun gölgesi kadar, tuzu kadar bir parça böyle anormal bir şey görmedim, hissetmedim. Olamaz. Ama o partide vakayı adiyeden bunlar. Biz ne söylediğimizi bilmiyorsak, söylediğimiz sözün arkasında durmuyorsak, biz, bizi görevlendiren, yetki veren genel başkana ihanet edeceksek, neyi konuşacağız? Bütün bunlar ne için yapılabilir? Ekrem İmamoğlu için. Peki Ekrem İmamoğlu için neden yapılır bunlar? Hiçbir şey nedensiz olamaz. CHP’nin ‘C’si gitmiş, cıvıtmış yani.” dedi.

“BU DEVASA BİR YOLSUZLUK DOSYASI”

Yavuz, dosyanın büyüklüğüne dikkat çekerek, “Türkiye daha önce bu kadar kapsamlı bir yolsuzluk dosyasıyla karşılaşmadı. Bence bundan büyüğü yoktur. Olamaz yani. CHP bence bundan büyüğünü yapamaz. Bu devasa bir yolsuzluk dosyası gibi duruyor. Bunun bütün ayrıntıları anlaşıldığında hepimiz çok daha fazla şaşıracağız. Görünen bu kadarsa, gördüğümüz bu kadarsa mahkeme aşamasında ortaya çıkanlar bizi çok daha şaşırtacak.” ifadelerini kullandı.

“YARGI TARAFSIZ VE BAĞIMSIZDIR”

CHP’ye “anayasa değişikliği” çağrısında bulunan Yavuz, İmamoğlu’nun adaylık durumuna da değinerek şu ifadeleri kullandı:

“CHP, davanın ötesinde Ekrem İmamoğlu’nun aday olmasını sağlaması için anayasada değişikliğin peşine düşmeli aslında. Çünkü anayasamıza göre üniversite mezunu olması gerekiyor. Halbuki üniversite diplomasını uydurma almış ve iptal edildi. Zaten ortada bir ehliyetsizlik var. Cumhurbaşkanı olma ehliyetine sahip değil. Türkiye öyle rastgele siyasetçinin her dediğinin yargısal anlamda karşılığı olduğu, yargının siyasetten etkilenerek iş tuttuğu bir ülke değil. Yargı tarafsız ve bağımsızdır. Yargı kendi mekanizması içinde çalışıyor. Bazen bizim aleyhimize kararlar veriyor. Bu kadar kolaysa mesele, bizim aleyhimize niye karar verdirtiyoruz? Yargı işini yapıyor.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’de hukuk anlayışının köklü biçimde değiştiğini vurgulayan Yavuz, “Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan sonraki Türkiye, ‘Hukuk ne diyorsa o’dur diyen bir Türkiye’dir. Hak ne diyorsa, hukuk ne gerek diyorsa onu diyen; ‘Bana ne Amerika’dan, bana ne Avrupa’dan, milletim ne diyor, Rabbim ne istiyor ona bakarım’ diyen bir Türkiye’dir. Eskiden böyle değildi. Bir şey olsa ‘Avrupa ne der?’ denirdi. Ama biz artık milletimizin ne istediğine bakıyoruz” ifadelerini kullandı.(halk54)