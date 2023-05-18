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Siyaset Ali İhsan Yavuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anketi açıkladı
Siyaset

Ali İhsan Yavuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anketi açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-05-18 22:10:00 -

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4-5 puan önde bitireceğinin öngörüldüğünü açıkladı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Habertürk'te katıldığı canlı yayında gündeme ilişkib açıklamalar yaptı. Anketlerin çoğunluğunda Kılıçdaroğlu'nun önde gösterilmesine vurgu yapan Yavuz, ilk tur sonunda çıkan sonucun Millet İttifakı'nın oylarına zarar vereceği yorumunda bulundu.

"Biraz daha fazla ter akıtıyoruz"

Ali İhsan Yavuz'un açıklamalarından öne çıkanlar şunlar oldu: "Biz seferden sorumluyuz, netice almak Allah'a aittir. Size düşen üzerinize yüklenen vazifelerini bihakkın yerine getirmektir. Onun için biraz daha fazla ter akıtıyoruz bugünlerde.

"Muhalefete göre rahatız"

Muhalefete bakınca çok daha rahatız. 4,5 puan fark var ortada. Aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın üstünlüğü var. Seçimden önceye döndüğümüzde en az 20 tane anket gösterebilirim. Bunların her biri Kemal Kılıçdaroğlu'nu önde gösteriyordu. Hatta öyle anketler var ki, 15-20 puan önde gösteriyordu. Bu kadar yoğun bir şekilde 'Kemal Kılıçdaroğlu önde, kazanacak' dendikten sonra bu fotoğraf aslında Millet İttifakı'nı oyundan düşürmüş olması lazım.

"Biz seçimi aldıktan sonra 'oy oranımız ne olursa olsun' deme şansına sahip değiliz"

Çok net söyleyeyim benim elimde 3 anket çalışması vardı ve 4-5 puan önde gösteriyordu. İkinci tur olması halinde de net bir şekilde sayın Cumhurbaşkanımız yüzde 53-54'ü bulan oy oranıyla sandıktan çıkacağını gösteriyordu. Biz seçimi aldıktan sonra 'oy oranımız ne olursa olsun' deme şansına sahip değiliz. 'Bütün imkanlarımızı seferber ettik mi, alabileceğimizi maksimum aldık mı' diye sormalıyız.
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"Depreme rağmen katılım yüksek oldu"

Katılımın en yüksek olduğu süreci geçirdik. Geçersiz oyların en az olduğu süreci geçirdik. İnsanlar deprem sebebiyle katılımın düşük olacağını öngörüyordu. Ama buna rağmen yüksek oldu.

Üç dönem kuralında değişiklik

Hiç kimsenin beklemediği hamleler yapıldı. Üç dönem kuralı genişletilerek uygulandı. Sayın Cumhurbaşkanımız değişimi çok iyi yönetti. Bu değişim beklentisinin katsayısının biraz daha yüksek olduğunu gördük. 22-23 yıldır Sakarya'da siyaset yapıyorum. 4 dönem milletvekilliği yapan birisiyim. Şimdi siz listeye Ali İhsan Yavuz'u koyduğunuzda diğerlerin tamamı değişse de Sakarya kamuoyu 'Bu liste değişmedi' diye anlar. Bizim tüzüğümüzde 3 dönem kuralı var. MKYK karar verdiğinde uygulanmayabilir. Eğer araya bir dönem boşluk verilmişse. Sonra bir 3 dönem bir daha başlıyor."

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