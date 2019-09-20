Ali İhsan Uygun kimdir? TCDD atamaları

Son dakika TCDD atama haberleri. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İsa Apaydın görevden alındı. TCDD Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına aynı yer Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Uygun atandı. Peki Ali İhsan Uygun kimdir, nereli ve kaç yaşında? Ali İhsan Uygun hangi görevlerde bulundu, nerelerde çalıştı? İşte Ali İhsan Uygun biyografisi.

Ali İhsan Uygun kimdir?

12 Nisan 1966 yılında Ordu’da doğan Ali İhsan Uygun, 1987 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.

1988 yılında ise İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadi Enstitüsü Yöneticilik ve İdarecilik Bölümünde yüksek lisansını tamamladı.

1991-1995 yılları arasında Aktaş Elektrik A.Ş’de Şebeke ve Tesis Mühendisi olarak çalışma hayatına başladı.

İBB İştiraki Ulaşım San. ve Tic. A.Ş’de;

1995-1997 yılları arasında Telekomand ve Kataner Şefi,

1997-1999 yılları arasında Sabit Tesisler Müdür Yardımcısı,

1999-2005 yılları arasında Elektrik-Elektronik Tesisler Müdürü,

2005-2008 yılları arasında İşletme Müdürü,

2008-2015 yılları arasında ise Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

23.06.2015 tarihinde TCDD Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve başlayan Ali İhsan Uygun 19 Şubat 2019 tarihinden itibaren ise TCDD Genel Müdürü olarak göreve başladı. İngilizce bilen Uygun; evli ve iki çocuk babasıdır.