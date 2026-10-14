  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cüneyt Özdemir başından geçenleri anlattı! Annesi başörtülü diye bakın neler yaşamış Gözler TBMM’ye çevrildi: Fon kanununda flaş gelişme DW Türkçe, Azerbaycan’daki laikçi yobazların sesi oldu: Hans’ın kuklasından ‘yasak’ borazancılığı Araç ve ev alırken yeni tuzağa dikkat! Dolandırıcıların şeytani taktiği ortaya çıktı Duyarlı muhalif seçmenlerden yolsuzluk isyanı: Eskiden solcuydum artık Erdoğan’cıyım YP, CHP’nin kasasını boşaltmış Ünlü üniversite bu rezaletle çalkalanıyor! ABD’de toplu tecavüz skandalı Spekülasyonun ağababası FETÖ’cülerdi Zulmün arkasında İsrail var! 'Üst akıl' siyonist çıktı CHP’li Sinem Dedetaş’ın Üsküdarlıya faturası ağır oldu: Üsküdar borç batağına böyle sürüklendi
Gündem Ali İhsan Kaya aracında ölü bulundu
Gündem

Ali İhsan Kaya aracında ölü bulundu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Ali İhsan Kaya aracında ölü bulundu

Bünyesinde çok sayıda şirket bulunan bir holdingin yönetim kurulu üyesi Ali İhsan Kaya, aracında silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

İş adamı Ali İhsan Kaya, 12 Ekim sabahı Acarkent’teki villasından spor yapmak için ayrıldıktan sonra aracında silahla vurulmuş halde bulundu; Kaya’nın ölümüne ilişkin incelemede intihar ihtimali üzerinde durulurken, iş insanı Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Habertürk’ün haberine göre iş dünyasını sarsan olay, 12 Ekim sabahı meydana geldi. İş ve cemiyet hayatında yakından tanınan Ali İhsan Kaya, sabah saat 06.30 sıralarında Acarkent'teki villasından ayrıldı. Spor yapmak için evinden çıktığı belirtilen Kaya, otomobiliyle yola koyuldu.

 

ARACINDA SİLAHLA VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Evinden ayrılmasının ardından bir süre geçen Kaya, aracında silahla vurulmuş halde bulundu. Yapılan kontrollerde iş insanının hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından Kaya'nın ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı.

İNTİHAR İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

İlk incelemelerde Ali İhsan Kaya'nın yaşamına son vermiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. Ancak ölümün kesin nedenine ilişkin araştırmaların devam ettiği belirtildi. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için yürütülen çalışmalar sürüyor.

Ali İhsan Kaya, iş dünyasının yanı sıra cemiyet hayatında da tanınan isimler arasında yer alıyordu. Bünyesinde birçok şirket bulunan bir holdingin yönetim kurulu üyesi olan Kaya'nın ölümü, yakınları ve iş çevresinde üzüntüye neden oldu.

 

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Hayatını kaybeden iş adamı Ali İhsan Kaya için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Kaya'nın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü. Ali İhsan Kaya, aile kabristanında toprağa verildi.

BOŞANMA AŞAMASINDA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Kaya'nın eşi, polise verdiği ifadede,11 Ekim günü yaşanılanları şöyle anlattı: "Gün boyu beraberdik. Gece 12 gibi ben yatmak için odaya geçtim. Kendisi de salonda oturuyordu. Sabah 06.00 gibi mesaj atmış"

Kaya'nın son mesajında şu ifadelerin bulunduğu iddia edildi:

"Her ne kadar boşanma kararını beraber alsak da sensiz bir hayatı düşünemiyorum. Bu duruma ailemle birlikte biz getirdik. Size hak etmediğiniz şeyler yaptım. Ben yanlış şeyler yaptım. Sizi üzdüm. Siz beni hak etmiyorsunuz. Sizi çok seviyorum. Elveda"

1 kişi hayatını kaybetti! Lunaparkta eğlence faciaya dönüştü
1 kişi hayatını kaybetti! Lunaparkta eğlence faciaya dönüştü

Dünya

1 kişi hayatını kaybetti! Lunaparkta eğlence faciaya dönüştü

Anne ve oğlu, 2 saat arayla kalp krizinden hayatını kaybetti
Anne ve oğlu, 2 saat arayla kalp krizinden hayatını kaybetti

Gündem

Anne ve oğlu, 2 saat arayla kalp krizinden hayatını kaybetti

Sanatçı Alpay hayatını kaybetti
Sanatçı Alpay hayatını kaybetti

Aktüel

Sanatçı Alpay hayatını kaybetti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
10 yıl sonra bir ilk! GKRY lideri Türkiye’ye geliyor
Gündem

10 yıl sonra bir ilk! GKRY lideri Türkiye’ye geliyor

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Antalya’da düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi kapsamında Türkiye’ye geleceğini do..
Okan Buruk’tan Barcelona maçı öncesi sürpriz açıklama! İlk 11'i duyunca şaşırdı "Bunu beklemiyorduk"
Gündem

Okan Buruk’tan Barcelona maçı öncesi sürpriz açıklama! İlk 11'i duyunca şaşırdı "Bunu beklemiyorduk"

UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki dev randevuda Katalan devi Barcelona’yı RAMS Park’ta konuk eden Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, maç ö..
MHP’li Yıldırım’dan çakma ülkücü Özdağ’a salvolar: Ülkücüler can verirken Almanya’ya kaçan sen değil misin?
Gündem

MHP’li Yıldırım’dan çakma ülkücü Özdağ’a salvolar: Ülkücüler can verirken Almanya’ya kaçan sen değil misin?

MHP’li Yaşar Yıldırım, Türkiye düşmanlarını sevindiren provokasyonlara imza atan Ümit Özdağ'a “Yetmişli yıllarda ülkücü kanı oluk gibi akark..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23