Ali İhsan Kaya aracında ölü bulundu

İş adamı Ali İhsan Kaya, 12 Ekim sabahı Acarkent’teki villasından spor yapmak için ayrıldıktan sonra aracında silahla vurulmuş halde bulundu; Kaya’nın ölümüne ilişkin incelemede intihar ihtimali üzerinde durulurken, iş insanı Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Habertürk’ün haberine göre iş dünyasını sarsan olay, 12 Ekim sabahı meydana geldi. İş ve cemiyet hayatında yakından tanınan Ali İhsan Kaya, sabah saat 06.30 sıralarında Acarkent'teki villasından ayrıldı. Spor yapmak için evinden çıktığı belirtilen Kaya, otomobiliyle yola koyuldu.

ARACINDA SİLAHLA VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Evinden ayrılmasının ardından bir süre geçen Kaya, aracında silahla vurulmuş halde bulundu. Yapılan kontrollerde iş insanının hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından Kaya'nın ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı.

İNTİHAR İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

İlk incelemelerde Ali İhsan Kaya'nın yaşamına son vermiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. Ancak ölümün kesin nedenine ilişkin araştırmaların devam ettiği belirtildi. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için yürütülen çalışmalar sürüyor.

Ali İhsan Kaya, iş dünyasının yanı sıra cemiyet hayatında da tanınan isimler arasında yer alıyordu. Bünyesinde birçok şirket bulunan bir holdingin yönetim kurulu üyesi olan Kaya'nın ölümü, yakınları ve iş çevresinde üzüntüye neden oldu.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Hayatını kaybeden iş adamı Ali İhsan Kaya için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Kaya'nın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü. Ali İhsan Kaya, aile kabristanında toprağa verildi.

BOŞANMA AŞAMASINDA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Kaya'nın eşi, polise verdiği ifadede,11 Ekim günü yaşanılanları şöyle anlattı: "Gün boyu beraberdik. Gece 12 gibi ben yatmak için odaya geçtim. Kendisi de salonda oturuyordu. Sabah 06.00 gibi mesaj atmış"

Kaya'nın son mesajında şu ifadelerin bulunduğu iddia edildi:

"Her ne kadar boşanma kararını beraber alsak da sensiz bir hayatı düşünemiyorum. Bu duruma ailemle birlikte biz getirdik. Size hak etmediğiniz şeyler yaptım. Ben yanlış şeyler yaptım. Sizi üzdüm. Siz beni hak etmiyorsunuz. Sizi çok seviyorum. Elveda"