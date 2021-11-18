  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ali Haydar Kaytan kimdir? Terörist Ali Haydar Kaytan öldürüldü mü?
Gündem

Ali Haydar Kaytan kimdir? Terörist Ali Haydar Kaytan öldürüldü mü?

Ali Haydar Kaytan öldü mü? PKK, sözde kurucularından Ali Haydar Kaytan’ın öldürülüp öldürülmediği araştırılıyor. Peki, Ali Haydar Kaytan kim? Terörist Ali Haydar kim ne zaman öldü?

Yeniakit Publisher
2021-11-18 11:48:00 - 2021-11-18 12:00:01
Ali Haydar Kaytan kimdir? Terörist Ali Haydar Kaytan öldürüldü mü?

Terörist Ali Haydar Kaytan öldürüldü mü? Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki operasyonunda pek çok teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonun ardından MİT'in sahada sürdürdüğü istihbarat çalışmalarıyla, etkisiz hale getirilen teröristler arasıda PKK/KCK'nın kurucularından "Fuat" kod adlı Ali Haydar Kaytan'ın da yer aldığı kesin olarak tespit edildi.

Kaytan'ın etkisiz hale getirildiği operasyon sonrasında yaşananlar da ortaya çıktı. Terör örgütü elebaşlarından Ali Haydar Kaytan'ın ölümü, PKK'dan kopmaların önüne geçmek ve teröristlerin moralini yüksek tutmak amacıyla gizlendi.

Terörist Kaytan'ın cesedi sadece üst düzey kadro tarafından bilinen bir yere gömüldü ve defin işlemini yapan PKK'lılar infaz edildi.

Kaytan'ın terör örgütü PKK adına canlı bomba eylemi yapacak teröristleri seçtiği, 2016 yılında Ankara'daki Merasim Sokak ve Güvenpark saldırılarının talimatını verdiği belirlendi.

Ali Haydar Kaytan kimdir?

 

Ali Haydar Kaytan 26 Mart 1952'de Tunceli'de dünyaya geldi. Kaytan, 12 Eylül Darbesinden sonra yurt dışına kaçtı ve PKK'nın Kuzey Irak'taki eğitim kamplarından birinin komutanlığını üstlendi. Ardından PKK'nın merkez komitesine seçildi. Örgüt kararıyla evlendiği "Seher" kod adlı Cemile Merkit, Mayıs 1982'de Bekaa Vadisi'nde öldürüldü.

Abdullah Öcalan tarafından hakkında iki kez örgüt içi adli soruşturma başlatıldı. Kaytan, bunun üzerine bir özeleştiri yazdıktan sonra örgüt temsilcisi olarak Avrupa'ya gönderildi. 1988'de Batı Almanya'da tutuklandı. 1994'te serbest bırakıldıktan sonra örgütün lider kadrosuna yeniden alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AK Parti'li Cahit Özkan: Japonya dolarla bir mukayese yapıyor mu?
Ekonomi

AK Parti'li Cahit Özkan: Japonya dolarla bir mukayese yapıyor mu?

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, ekonomi ve dolar kurundaki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, 'Japonya, dolar karşısında kendi ..
Medya

"Alparslan: Büyük Selçuklu"da Fahriye Evcen uludu, sosyal medya koptu! İşte ulumasının nedeni

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun rolünde yer alan Fahriye Evcen'in uluduğu sahne sosyal medyada gündem oldu.

Kan kaybeden Fransa defolup gidiyor! Stratejik üsten çekildi
Dünya

Kan kaybeden Fransa defolup gidiyor! Stratejik üsten çekildi

Fransa'nın, Mali'nin kuzeyinde yer alan Tessalit şehrindeki stratejik öneme sahip askeri üsten çekildiği duyuruldu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay