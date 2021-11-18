Ali Haydar Kaytan kimdir? Terörist Ali Haydar Kaytan öldürüldü mü?

Terörist Ali Haydar Kaytan öldürüldü mü? Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki operasyonunda pek çok teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonun ardından MİT'in sahada sürdürdüğü istihbarat çalışmalarıyla, etkisiz hale getirilen teröristler arasıda PKK/KCK'nın kurucularından "Fuat" kod adlı Ali Haydar Kaytan'ın da yer aldığı kesin olarak tespit edildi.

Kaytan'ın etkisiz hale getirildiği operasyon sonrasında yaşananlar da ortaya çıktı. Terör örgütü elebaşlarından Ali Haydar Kaytan'ın ölümü, PKK'dan kopmaların önüne geçmek ve teröristlerin moralini yüksek tutmak amacıyla gizlendi.

Terörist Kaytan'ın cesedi sadece üst düzey kadro tarafından bilinen bir yere gömüldü ve defin işlemini yapan PKK'lılar infaz edildi.

Kaytan'ın terör örgütü PKK adına canlı bomba eylemi yapacak teröristleri seçtiği, 2016 yılında Ankara'daki Merasim Sokak ve Güvenpark saldırılarının talimatını verdiği belirlendi.

Ali Haydar Kaytan kimdir?

Ali Haydar Kaytan 26 Mart 1952'de Tunceli'de dünyaya geldi. Kaytan, 12 Eylül Darbesinden sonra yurt dışına kaçtı ve PKK'nın Kuzey Irak'taki eğitim kamplarından birinin komutanlığını üstlendi. Ardından PKK'nın merkez komitesine seçildi. Örgüt kararıyla evlendiği "Seher" kod adlı Cemile Merkit, Mayıs 1982'de Bekaa Vadisi'nde öldürüldü.

Abdullah Öcalan tarafından hakkında iki kez örgüt içi adli soruşturma başlatıldı. Kaytan, bunun üzerine bir özeleştiri yazdıktan sonra örgüt temsilcisi olarak Avrupa'ya gönderildi. 1988'de Batı Almanya'da tutuklandı. 1994'te serbest bırakıldıktan sonra örgütün lider kadrosuna yeniden alındı.